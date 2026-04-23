Bruno Henrique no jogo entre Flamengo e Vitória no Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

Bruno Henrique no jogo entre Flamengo e Vitória no MaracanãGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 23/04/2026 00:04

Rio - Bruno Henrique comemorou o triunfo do Flamengo sobre o Vitória por 2 a 1 no Maracanã, na noite desta quarta-feira (22), pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O atacante fez uma análise da atuação da equipe e mostrou confiança para o jogo da volta.

"Feliz pela vitória, fomos superiores no jogo e era importante vencer. Claro que tivemos uma rotação muito alta e no final abaixamos um pouco, é normal, mas o importante foi a vitória e a determinação que a gente teve nesse jogo. Tem mais 90 minutos. A gente tem tudo para poder vencer lá também", disse Bruno Henrique, ao 'SporTV'.

Os dois times voltam a se enfrentar no dia 14 de maio, a partir das 21h30, no Barradão. O Flamengo pode até empatar para avançar na competição.

Sequência positiva

Com o resultado, o Flamengo chegou ao sexto jogo seguido com vitória. A última derrota foi para o Bragantino, por 3 a 0, em 2 de abril. Bruno Henrique buscou explicar o momento e apontou o "diferencial" do time.

"Acho que é a nossa performance. Quem entra sempre entra para dar o melhor. Como eu falei, entra numa rotação muito alta. Primeiros 15, 20 minutos ali e até durante o primeiro tempo todo imprimir um ritmo forte. Acredito eu que essa tá sendo o diferencial do nosso time. E como o Mister sempre fala, quem entra, os que entram primeiro dá a vida, porque no segundo tempo a gente tem mais jogadores que podem nos ajudar também. É isso que a gente vem fazendo", finalizou.