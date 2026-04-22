Jorginho em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Jorginho em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/04/2026 18:44

Rio - Jorginho voltou a ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim e está relacionado para a partida entre Flamengo e Vitória, válida pelo jogo de ida da quinta fase Copa do Brasil. As duas equipes vão se enfrentar nesta quarta-feira (22), a partir das 21h30, no Maracanã.

O volante não disputa uma partida desde o dia 5 de abril, quando o Flamengo venceu o Santos por 3 a 1 no Maracanã. Jorginho deixou aquele jogo com dores na panturrilha esquerda. Após passar por exame, ele teve constatada uma lesão muscular na região

O Rubro-Negro também atualizou as situações de Pulgar e Lucas Paquetá. O chileno, que no início do mês sofreu lesão na articulação acromioclavicular do ombro direito, iniciou nesta semana trabalhos em campo com a fisioterapia.

Já Lucas Paquetá segue o cronograma de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do clube. Ele se machucou durante o triunfo sobre o Bahia por 2 a 0 no Maracanã, no domingo (19). No dia seguinte, o Rubro-Negro informou que a ressonância magnética indicou um edema no tendão da coxa esquerda.

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Confira os relacionados do Mengão para a partida diante do Vitória, pela Copa do Brasil! #Relacionados #FLAxVIT pic.twitter.com/psHCa7n4AT — Flamengo (@Flamengo) April 22, 2026

GOLEIROS: Andrew, Dyogo Alves e Rossi.

DEFENSORES: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão.

MEIO-CAMPISTAS: De Arrascaeta, De La Cruz, Evertton Araújo, Jorginho e Saúl.

ATACANTES: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.