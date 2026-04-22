Rio - Jorginho voltou a ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim e está relacionado para a partida entre Flamengo e Vitória, válida pelo jogo de ida da quinta fase Copa do Brasil. As duas equipes vão se enfrentar nesta quarta-feira (22), a partir das 21h30, no Maracanã.
O volante não disputa uma partida desde o dia 5 de abril, quando o Flamengo venceu o Santos por 3 a 1 no Maracanã. Jorginho deixou aquele jogo com dores na panturrilha esquerda. Após passar por exame, ele teve constatada uma lesão muscular na região.
O Rubro-Negro também atualizou as situações de Pulgar e Lucas Paquetá. O chileno, que no início do mês sofreu lesão na articulação acromioclavicular do ombro direito, iniciou nesta semana trabalhos em campo com a fisioterapia.
Já Lucas Paquetá segue o cronograma de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do clube. Ele se machucou durante o triunfo sobre o Bahia por 2 a 0 no Maracanã, no domingo (19). No dia seguinte, o Rubro-Negro informou que a ressonância magnética indicou um edema no tendão da coxa esquerda.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.