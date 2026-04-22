Leonardo Jardim em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Leonardo Jardim em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 22/04/2026 13:30 | Atualizado 22/04/2026 14:16

Rio - Em pouco mais de um mês no comando do Flamengo, Leonardo Jardim pode alcançar mais uma marca importante. Após conquistar a quinta vitória consecutiva, o treinador pode igualar a melhor sequência de Filipe Luís em caso de mais um resultado positivo nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Maracanã, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Após vencer o Bahia por 2 a 0, no último domingo (19), o Flamengo alcançou a quinta vitória consecutiva na temporada. É a melhor sequência do ano. Antes, conseguiu vencer apenas três seguidas em duas ocasiões: uma com Filipe Luís e outra com Leonardo Jardim. Já a sequência de cinco vitórias seguidas não acontecia desde agosto de 2025, quando venceu seis vezes.

Em agosto do ano passado, a sequência do Flamengo começou com a vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0 e terminou com uma histórica goleada de 8 a 0 sobre o Vitória. No período, ainda teve três triunfos sobre o Internacional e um sobre o Mirassol. Assim como na última temporada, o Vitória pode entrar para a lista do Rubro-Negro, mas desta vez sob o comando de Leonardo Jardim.

No ano passado, o Flamengo conseguiu seis vitórias seguidas em três ocasiões: entre fevereiro e março, quando venceu cinco clássicos, e entre maio e junho, com resultados positivos contra Palmeiras e Chelsea, da Inglaterra. Filipe Luís, no entanto, nunca conseguiu ultrapassar a barreira das seis vitórias seguidas, algo alcançado por Tite em 2024, quando venceu sete.

Contratado para o lugar de Filipe Luís, Leonardo Jardim soma 11 jogos, oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota, além do título do Campeonato Carioca. O principal desafio do treinador foi implementar o seu estilo de jogo. Conhecido por um estilo mais vertical e equilibrado, ele tem uma característica diferente do antecessor, que priorizava a posse de bola no campo ofensivo e um modelo mais propositivo.

Sequência de vitórias do Flamengo com Leonardo Jardim:

05/04 - Flamengo 3 x 1 Santos - Brasileirão

08/04 - Cusco 0 x 2 Flamengo - Libertadores

12/04 - Fluminense 1 x 2 Flamengo - Brasileirão

16/04 - Flamengo 4 x 1 Independiente Medellín - Libertadores

19/04 - Flamengo 2 x 0 Bahia - Brasileirão