Leonardo Jardim, técnico do Flamengo - Érica Martin / Agência O Dia

Leonardo Jardim, técnico do FlamengoÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 22/04/2026 07:32 | Atualizado 22/04/2026 07:33

Rio — O Flamengo estreia na Copa do Brasil 2026 nesta quarta-feira (22), às 21h30, contra o Vitória, no Maracanã, pela quinta fase do torneio. O Rubro-Negro carioca chega embalado em uma sequência de cinco vitórias seguidas, enquanto no mesmo período, o clube baiano venceu três jogos e empatou duas vezes, pelo Brasileirão e Copa do Nordeste. A partida da volta será no próximo dia 14 de maio, no Barradão.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay per view).

Como chega o Flamengo





Portanto, a provável escalação do Flamengo é: Ross; Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho (Saúl) e De la Cruz; Luiz Araújo, Cebolinha e Bruno Henrique.



LEIA MAIS: Jorginho treina e se aproxima de retorno no Flamengo A tendência é que o técnico Leonardo Jardim faça alterações no time para preservar titulares e rodar o elenco. O treinador não poderá contar com Lucas Paquetá e Pulgar, lesionados, além de Carrascal, que está suspenso. Fora dos últimos jogos, Jorginho voltou a treinar com o elenco e pode retornar à equipe.Portanto, a provável escalação do Flamengo é: Ross; Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho (Saúl) e De la Cruz; Luiz Araújo, Cebolinha e Bruno Henrique.

Provável escalação do Vitória

O técnico Jair Ventura terá desfalques importantes para o duelo. O centroavante Renato Kayzer sentiu dores na coxa direita no jogo contra o Corinthians e integra a longa lista de lesionados, que também conta com Camutanga, Mateus Silva, Jamerson, Neris, Rúben Ismael, Fabri, Dudu e Edu.



Sendo assim, o treinador deve ir a campo com: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caique, Ronald, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Erick e Renê.

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)