Rio — O Flamengo estreia na Copa do Brasil 2026 nesta quarta-feira (22), às 21h30, contra o Vitória, no Maracanã, pela quinta fase do torneio. O Rubro-Negro carioca chega embalado em uma sequência de cinco vitórias seguidas, enquanto no mesmo período, o clube baiano venceu três jogos e empatou duas vezes, pelo Brasileirão e Copa do Nordeste. A partida da volta será no próximo dia 14 de maio, no Barradão.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay per view).
Como chega o Flamengo
A tendência é que o técnico Leonardo Jardim faça alterações no time para preservar titulares e rodar o elenco. O treinador não poderá contar com Lucas Paquetá e Pulgar, lesionados, além de Carrascal, que está suspenso. Fora dos últimos jogos, Jorginho voltou a treinar com o elenco e pode retornar à equipe.
Portanto, a provável escalação do Flamengo é: Ross; Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho (Saúl) e De la Cruz; Luiz Araújo, Cebolinha e Bruno Henrique.
O técnico Jair Ventura terá desfalques importantes para o duelo. O centroavante Renato Kayzer sentiu dores na coxa direita no jogo contra o Corinthians e integra a longa lista de lesionados, que também conta com Camutanga, Mateus Silva, Jamerson, Neris, Rúben Ismael, Fabri, Dudu e Edu.
Sendo assim, o treinador deve ir a campo com: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caique, Ronald, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Erick e Renê.
Arbitragem
Árbitro: Anderson Daronco (RS) Auxiliares: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Michael Stanislau (RS) VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
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