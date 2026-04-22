Giorgian de Arrascaeta em ação contra o Bahia, no último domingo (19) - Gilvan de Souza/Flamengo

Giorgian de Arrascaeta em ação contra o Bahia, no último domingo (19)Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 22/04/2026 18:02

Rio - Arrascaeta tem sido provocado pelas torcidas rivais por supostamente ter uma técnica apurada para "cavar" pênaltis. De acordo com estudo da plataforma de estatísticas "Opta", o meia uruguaio é o segundo colocado no ranking de jogadores que mais sofreram penalidades máximas desde abril do ano passado.

A pesquisa considera jogos de todas as principais competições do país, incluindo: Brasileirão, Série B, Copa do Brasil, Supercopa, Libertadores, Sul-Americana, Recopa e Intercontinental, mas desconsiderando partidas dos Estaduais e de fases iniciais da Copa do Brasil, disputadas por times de menor expressão.

O filtro exclui, por exemplo, Vitor Roque, que estaria na parte de cima da lista. O atacante do Palmeiras sofreu dois pênaltis no Paulistão de 2025 (contra São Paulo e Corinthians), um na Libertadores do ano passado (Universitario-PER) e outro no Brasileirão deste ano (Fluminense).

Com o critério adotado, Arrascaeta fica na segunda colocação da lista, com seis penalidades marcadas a seu favor, somente atrás do primeiro lugar: Kevin Viveros. O atacante colombiano do Athletico-PR sofreu sete pênaltis no período considerado.

Em terceiro, está Ademir, atacante do Bahia, com cinco penalidades sofridas, enquanto o quarto colocado é o atacante Wesley, atualmente no Al-Rayyan, do Catar, que defendeu o Internacional no recorte analisado. Foram quatro pênaltis marcados em entradas no ex-Inter.

Seis jogadores sofreram três penalidades máximas e dividem a última posição do top 5. São eles: Joaquín Correa (Botafogo), Luciano (São Paulo), Kaio Jorge (Cruzeiro), Braian Aguirre (Internacional), Flaco López (Palmeiras) e Erick Pulga (Bahia).

Jogadores que mais sofreram pênaltis nos últimos 12 meses:



1º - Kevin Viveros (Athletico-PR): 7 pênaltis

2º - Arrascaeta (Flamengo): 6 pênaltis

3º - Ademir (Bahia): 5 pênaltis

4º - Wesley (Ex-Internacional): 4 pênaltis

5º - Joaquín Correa (Botafogo), Luciano (São Paulo), Kaio Jorge (Cruzeiro), Braian Aguirre (Internacional), Flaco López (Palmeiras) e Erick Pulga (Bahia): 3 pênaltis