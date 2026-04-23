Anderson Daronco faz parte do quadro da FIFA desde 2015 - Eitan Abramovich / AFP

Anderson Daronco faz parte do quadro da FIFA desde 2015Eitan Abramovich / AFP

Publicado 23/04/2026 10:25

vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Vitória, nesta última quarta-feira (22), pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O presidente do clube baiano, Fábio Motta, afirmou que a instituição entrará com uma representação na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) contra a equipe de arbitragem liderada por Anderson Daronco.



A revolta do dirigente gira em torno de dois lances específicos de agressão que, segundo ele, deveriam ter resultado em expulsões de jogadores rubro-negros. O primeiro ocorreu logo no início da partida, quando Luiz Araújo atingiu o rosto do lateral Ramon com o cotovelo. O segundo lance aconteceu na reta final do jogo, envolvendo o meia espanhol Saúl, que também acertou uma cotovelada em Caíque sem ser advertido.

Rio - O clima esquentou nos bastidores após a, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O presidente do clube baiano, Fábio Motta, afirmou que a instituição entrará com uma representação na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) contra a equipe de arbitragem liderada por Anderson Daronco.A revolta do dirigente gira em torno de dois lances específicos de agressão que, segundo ele, deveriam ter resultado em expulsões de jogadores rubro-negros. O primeiro ocorreu logo no início da partida, quando Luiz Araújo atingiu o rosto do lateral Ramon com o cotovelo. O segundo lance aconteceu na reta final do jogo, envolvendo o meia espanhol Saúl, que também acertou uma cotovelada em Caíque sem ser advertido.

"Vamos representar a arbitragem amanhã na CBF. A cotovelada no Caíque é clara, todo mundo viu, antes de vir pra cá eu estava assistindo à TV e vi lá os técnicos e os entendidos que deram opinião, e a outra do Ramon. Essas duas estão bem claras ", declarou Fábio Motta em entrevista ao "Lance!" após o jogo no Maracanã.



Dentro de campo, o Flamengo construiu a vantagem com gols de Evertton Araújo e Pedro, enquanto Erick marcou o único gol do time baiano. Com o resultado, o Rubro-Negro joga pelo empate no duelo de volta, marcado para o dia 15 de maio, em Salvador.