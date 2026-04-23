Entrevista coletiva de Leonardo Jardim após Flamengo x Vitória - Reprodução/YouTube Flamengo TV

Entrevista coletiva de Leonardo Jardim após Flamengo x VitóriaReprodução/YouTube Flamengo TV

Publicado 23/04/2026 01:31 | Atualizado 23/04/2026 01:41

Rio - O técnico Leonardo Jardim explicou o que o buscou com as mexidas que fez no retorno do intervalo do jogo com o Vitória, que terminou com triunfo do Flamengo por 2 a 1 , nesta quarta-feira (22), pela Copa do Brasil. Na volta para o segundo tempo, promoveu as entradas de Arrascaeta e Saúl nos lugares de Everton Cebolinha e De La Cruz. Ao longo da etapa complementar, Alex Sandro, Gonzalo Plata e Samuel Lino também foram acionados.

"Foi um dos assuntos que eu falei com os jogadores ao intervalo, e as duas substituições, mais do que técnicas, foram devido ao jogo que o adversário estava propondo. Nós estávamos com dificuldades em ganhar duelos, tínhamos ganho dez duelos. Com a entrada principalmente do Saúl no meio-campo, conseguimos aumentar a envergadura. Jogando o Bruno Henrique para a ponta também conseguimos ter mais capacidade no primeiro e no segundo duelo".

"Isso foi vantajoso para nós, principalmente para ganhar os duelos para depois voltar a pôr a bola no chão. Contra estas equipes que abusam um pouco do jogo direto e das segundas bolas, nós não podemos entrar no jogo deles. Temos que recuperar, mas temos que ganhar as bolas para colocar no chão e seguir jogando. Foi isso que aconteceu na segunda parte, e com certeza que as primeiras duas substituições tiveram um pouco a ver com essa situação".

O treinador também rasgou elogios a Evertton Araújo, que vive grande fase no Flamengo. Por causa as lesões de Pulgar e Jorginho - este último voltou a ser relacionado para o jogo desta quarta (22), mas não entrou -, ele engatou uma sequência de seis jogos como titular.

"Já falei sobre ele algum tempo atrás. É um jogador que tem uma margem de evolução muito grande, é um jogador intenso, boa capacidade física, envergadura, um jogo razoável aéreo, tecnicamente está evoluindo a jogar mais para frente, conseguir fazer parte da evolução. Hoje chutou de fora da área, faz gols. Fico satisfeito pela evolução dele".

"É importante nós termos jogadores competentes ali no meio-campo. Na última semana tivemos alguma dificuldade porque tínhamos alguns jogadores fora (lesionados), mais o Paquetá, que acabou ficando de fora. A gente apelou ao sacrifício do Evertton para jogar uma sequência de jogos seguidas, porque, neste momento, ainda não temos capacidade para trocar".

A relação entre o volume de chances criadas e gols feitos esteve em pauta na coletiva de Jardim. Afinal, o Flamengo criou bastante, mas não aproveitou e parou também no goleiro Lucas Arcanjo.

"Minha experiência no futebol diz que, quando nós criamos um número de situações, como foi o caso desses últimos dois jogos, e não concretizamos tanto, o futuro será promissor porque vai haver um momento em que as bolas vão começar a entrar com mais frequência. Fico preocupado quando não criarmos. Gosto que minhas equipes criem, porque vai haver um momento que as coisas vão correr bem. É importante criar".

"Para uma equipe da dimensão do Flamengo, é importante criar um jogo ofensivo. E o jogo ofensivo é isso. Tivemos 20 finalizações contra cinco do adversário. O adversário, em cinco, fez um gol. E, em 20, nós fizemos dois. O aproveitamento do adversário foi muito bom. Mas as coisas acontecem quando você cria. Um jogo ou outro, vamos criar talvez em menor número, mas vai fazer muito mais gols".