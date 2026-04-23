Kevin Viveros é um dos destaques do Athletico-PR e chama a atenção de outros clubes, como o Flamengo - Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR

Kevin Viveros é um dos destaques do Athletico-PR e chama a atenção de outros clubes, como o FlamengoLuis Miguel Ferreira/Athletico-PR

Publicado 23/04/2026 17:49

O Flamengo já se movimenta no mercado em busca de reforços para o segundo semestre e tenta encontrar uma opção para disputar vaga com Pedro. Um dos nomes avaliados é o de Kevin Viveros, do Athletico-PR, inclusive com sondagem para entender os valores de uma possível negociação.



Entretanto, a contratação não é fácil, já que o Furacão avisou que não pretende facilitar a saída do atacante colombiano, de 26 anos. Muitos clubes do Brasil já buscaram informações pelo jogador que tem contrato até junho de 2028.



A diretoria do Athletico-PR, inclusive, já recusou proposta de 18 milhões de dólares (cerca de R$ 89,1 milhões). A informação é do site 'ge', assim como o interesse do Flamengo.



Contratado no meio de 2025 por indicação do técnico Odair Hellmann, Viveros marcou seis gols no Brasileirão de 2026. O colombiano está na disputa pela artilharia e marcou uma vez a mais do que Pedro. Na temporada, são sete gols em 14 partidas.

Já o Flamengo tem como uma das prioridades na próxima janela reforçar o ataque. Após o alto investimento na contratação de Lucas Paquetá no início do ano, a diretoria não pretende gastar tanto nos próximos reforços.