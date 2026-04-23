Vitão em ação pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Vitão em ação pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 23/04/2026 13:25

2 a 1 sobre o Vitória, na última quarta-feira (22), pela Copa do Brasil, serviu para o técnico Leonardo Jardim esclarecer a situação do zagueiro Vitão. Contratação de peso para esta temporada, o defensor não atua desde o dia 2 de abril, o que tem gerado questionamentos por parte da torcida rubro-negra.



Em entrevista coletiva, o comandante português revelou que a escolha por Léo Ortiz no time titular, mesmo em uma partida com rotação de elenco, passou por questões físicas e, principalmente, táticas. Rio - A vitória do Flamengo porsobre o Vitória, na última quarta-feira (22), pela Copa do Brasil, serviu para o técnico Leonardo Jardim esclarecer a situação do zagueiro Vitão. Contratação de peso para esta temporada, o defensor não atua desde o dia 2 de abril, o que tem gerado questionamentos por parte da torcida rubro-negra.Em entrevista coletiva, o comandante português revelou que a escolha por Léo Ortiz no time titular, mesmo em uma partida com rotação de elenco, passou por questões físicas e, principalmente, táticas.

"Hoje eu queria um jogador de mais construção. Com um bloco baixo do Vitória, muitas vezes o Ortiz, e vocês falam até que é o número 10 da defesa, é o jogador que vai procurar melhores passes entrelinhas, melhores decisões", explicou Jardim.



Além da característica técnica, o treinador destacou que Ortiz estava descansado e precisava de sequência após não ter atuado nos últimos dois jogos. Vitão, que soma nove partidas em 2026 (a maioria pelo Carioca), foi relacionado para as últimas seis, mas assistiu a todas do banco de reservas. A última vez que esteve em campo foi na derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino.



O "sumiço" de Vitão chama atenção pelo valor investido em sua contratação junto ao Internacional. Em janeiro, o clube desembolsou 10,7 milhões de euros (cerca de R$ 66,6 milhões), operação que envolveu também o perdão da dívida gaúcha pela compra de Thiago Maia. O zagueiro possui vínculo com o Rubro-Negro até o fim de 2029.



O treinador garantiu que o atleta segue nos planos, apesar da reserva atual. "O Vitão com certeza, no futuro, vai ter mais oportunidades. O futebol é assim", concluiu.