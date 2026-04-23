Saúl viveu dias complicados com o filho na UTI - Gilvan de Souza/Flamengo

Saúl viveu dias complicados com o filho na UTIGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 23/04/2026 18:16

O volante espanhol compartilhou a informação nas redes sociais e postou fotos da criança de dois anos, que sofreu com uma complicação de cirurgia de septo do nariz.



"Enzo já está em casa se recuperando. Meu pequeno manda um obrigado pra vocês" escreveu o espanhol.



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Saúl compartilhou o drama familiar no fim de semana, em seu retorno aos gramados após quatro meses, devido a uma cirurgia no calcanhar esquerdo.



"Muito feliz de poder voltar. Tive sorte, porque minha filha veio me ver depois de tanto tempo. Não está sendo fácil para mim, porque meu filho do meio está na UTI, dormiu os últimos três dias no hospital, e tive que jogar hoje. Foi pesado, mas consegui desfrutar. E ver minha filha me deixa contente", declarou na ocasião.