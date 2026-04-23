Léo Ortiz jogou os 90 minutos na partida contra o VitóriaGilvan de Souza/Flamengo
Léo Ortiz celebra triunfo, mas lamenta chances perdidas contra o Vitória
Flamengo venceu a equipe baiana por 2 a 1, no Maracanã, na última quarta-feira (22)
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