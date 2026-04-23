Léo Ortiz jogou os 90 minutos na partida contra o Vitória - Gilvan de Souza/Flamengo

Léo Ortiz jogou os 90 minutos na partida contra o VitóriaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 23/04/2026 14:40

Rio - Uma das principais críticas feitas à atuação do Flamengo no 2 a 1 sobre o Vitória foi direcionada à quantidade de chances de gol desperdiçadas pelo Mais Querido, já que a expectativa de boa parte da torcida era de um placar mais elástico no Maracanã. Após o jogo, Léo Ortiz comemorou o resultado, mas reconheceu a frustração pela vantagem de um gol construída na partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

"Importantíssimo. Na Copa do Brasil, às vezes você fica pensando, e a torcida também cria uma expectativa, de abrir um placar mais largo, para ir com uma vantagem boa (para a partida de volta). Mas é um jogo difícil. É um jogo de contextos, e eles vêm com o contexto de levar o jogo vivo para lá" disse o zagueiro à Flamengo TV.

"Eu já vim jogar aqui contra o Flamengo, e muitas vezes você vem para cá — lógico que é difícil, você vai enfrentar grandes jogadores — mas você joga leve porque não tem uma responsabilidade tão grande de vencer, então você está mais solto", completou Ortiz, atribuindo o placar magro e o 'susto' do gol de empate à pouca pressão em cima do Vitória por um triunfo no Maracanã.

Por fim, o defensor lamentou as chances desperdiçadas pelo Rubro-Negro, que poderiam ter gerado uma vantagem mais elástica para a partida de volta, no Barradão: "Tivemos oportunidades para fazer mais, mas não deu. Criamos chances, poderíamos ter saído com um placar melhor, mas jogo de mata-mata é isso".

Na partida contra o Vitória, o Flamengo teve 60% de posse de bola, suficiente para gerar 21 finalizações — contra apenas 5 da equipe visitante. Destes chutes, 15 foram de dentro da área, 10 acertaram o gol e dois foram na trave. Tudo isso se resume na estatística principal: quatro chances claras criadas. Porém, o placar ficou em 2 a 1, com o adversário acertando a baliza duas vezes e convertendo uma delas em gol.

O Mais Querido defende a vantagem construída sobre o Vitória no dia 14 de maio, quinta-feira, no Barradão. A bola rola às 21h30 (de Brasília) e, para se classificar, o Flamengo pode até empatar. Porém, um triunfo com placar mínimo da equipe baiana pode levar a decisão para os pênaltis.