Ryan Roberto conduz a bola em jogo do Flamengo contra o Bangu, no último mês de janeiro, pelo Estadual - Gilvan de Souza / Flamengo

Ryan Roberto conduz a bola em jogo do Flamengo contra o Bangu, no último mês de janeiro, pelo EstadualGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/04/2026 14:44

Rio — O atacante Ryan Roberto, da base do Flamengo, não foi relacionado para o jogo contra o Cruzeiro deste sábado (25), pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, na Gávea. A decisão da comissão técnica acontece em meio a um entrave no clube pela renovação do atleta, que está no radar do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.



O jogador de 18 anos tem contrato com o Rubro-Negro até março de 2027, mas as negociações pela extensão do vínculo estão travadas. O motivo principal é a falta de oportunidades do jovem na equipe principal, de acordo com a "ESPN".





LEIA MAIS: Comissão de Arbitragem aponta que Saúl deveria ter sido expulso pela Copa do Brasil O estafe de Ryan Roberto entende que para o avanço das tratativas, o atacante precisa estar mais inserido no contexto dos profissionais, o que não acontece de forma consistente hoje em dia. Além disso, as conversas estão sob responsabilidade do departamento de futebol de base, sem participação direta do setor profissional.

Os representantes do atleta também buscam uma valorização contratual correspondente ao potencial do atleta. Ele foi um dos destaques do clube na recente campanha do vice da Libertadores Sub-20.



A multa de Ryan Roberto está fixada em 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões), mas o objetivo do Shakhtar Donetsk é aguardar a chance de acertar com o jogador livre no mercado, a partir de outubro. Para isso, o clube ucraniano conta com um desgaste nas negociações entre o atleta e o Flamengo.

O atacante disputou dois jogos pelos profissionais no ano, mas ambos em partidas que o time era formado por jogadores da base: nas derrotas contra o Bangu e Volta Redonda, em janeiro, pelo Campeonato Carioca.