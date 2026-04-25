Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Erick Pulgar está suspenso por quatro partidas devido à expulsão no jogo contra o Red Bull Bragantino, no início do mês. Além disso, ele sofreu uma lesão no ombro direito e já realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e preparação física.
Já Lucas Paquetá segue o cronograma de recuperação estabelecido pelo clube, enquanto Nico de la Cruz não foi relacionado por causa do gramado sintético no estádio do clube mineiro. O uruguaio treinou normalmente no CT Ninho do Urubu, neste sábado (25).
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Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela e Vitão;
Meio-campistas: Arrascaeta, Evertton Araújo, Jorginho, Luiz Felipe e Saúl;
Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.
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