Leonardo Jardim, técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/04/2026 18:41

Rio — O Flamengo divulgou os relacionados para o jogo contra o Atlético-MG, que será neste domingo (26), às 20h30, na Arena MRV, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro terá três desfalques para o meio-campo.



Erick Pulgar está suspenso por quatro partidas devido à expulsão no jogo contra o Red Bull Bragantino, no início do mês. Além disso, ele sofreu uma lesão no ombro direito e já realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e preparação física.



Já Lucas Paquetá segue o cronograma de recuperação estabelecido pelo clube, enquanto Nico de la Cruz não foi relacionado por causa do gramado sintético no estádio do clube mineiro. O uruguaio treinou normalmente no CT Ninho do Urubu, neste sábado (25).

Confira os relacionados do Mengão para a partida diante do Atlético-MG, pelo Brasileirão! #Relacionados #CAMxFLA pic.twitter.com/8k7xgEhNNH — Flamengo (@Flamengo) April 25, 2026

Confira os relacionados

Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;

Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela e Vitão;

Meio-campistas: Arrascaeta, Evertton Araújo, Jorginho, Luiz Felipe e Saúl;

Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.