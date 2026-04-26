Jorginho vive a expectativa de voltar ao time titular do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Jorginho vive a expectativa de voltar ao time titular do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/04/2026 12:11

Atlético-MG x Flamengo é o jogo entre duas equipes em situações completamente distintas no Brasileirão. E o duelo deste domingo (26), às 20h30 na MRV Arena, vale muito para os objetivos atuais de ambos.



Onde assistir Atlético-MG x Flamengo



A partida tem transmissão de SporTV e Premiere.



Como deve jogar o Galo



O time de Eduardo Domínguez vem de duas derrotas no Brasileirão, o que o deixa perigosamente perto da zona de rebaixamento. Apesar de estar em 13º luga, são apenas dois pontos de distância para o Z-4.



Para conseguir a vitória importante em casa, a escalação do Atlético-MG não terá Renan Lodi, suspenso, além dos machucados Patrick e Índio.

O time deve jogar com: Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo (Lyanco), Alonso (Pascini); Tomás Pérez, Alan Franco (Maycon) e Victor Hugo; Cuello, Reinier (Hulk) e Cassierra.



Provável escalação do Flamengo



Por outro lado, o time de Leonardo Jardim quer confirmar a boa fase. Afinal, são seis vitórias seguidas na temporada, sendo três no Brasileirão. Ainda, está a seis pontos do líder Palmeiras e quer diminuir essa desvantagem.



Para o jogo em Belo Horizonte, o técnico português deve mandar a campo a equipe considerada titular, com o retorno de Jorginho.



O Flamengo deve ir a campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino (Bruno Henrique).



A arbitragem da partida



Árbitro: Rafael Klein (RS)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)