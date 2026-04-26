Flamengo derrotou o Atlético-MG em Belo Horizonte - Gilvan de Souza / Flamengo

Flamengo derrotou o Atlético-MG em Belo HorizonteGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/04/2026 22:25 | Atualizado 27/04/2026 07:40

Minas Gerais - Com um primeiro tempo arrasador, o Flamengo confirmou a boa fase na temporada e conseguiu mais uma vitória importante no Campeonato Brasileiro. Com gols de Pedro, duas vezes, Plata e Arrascaeta, sendo três deles no primeiro tempo, o Rubro-Negro goleou o Atlético-MG por 4 a 0, em Belo Horizonte, e emplacou sua sétima vitória seguida na temporada.

Com o resultado, os cariocas chegaram aos 26 pontos e continuam na segunda colocação, com um jogo a menos que o líder Palmeiras, que tem 32. O Flamengo volta aos gramados na próxima quarta-feira (dia 29) contra o Estudiantes, em La Plata, pela Libertadores, às 21h30 (de Brasília). O Atlético-MG enfrenta o Cienciano, no mesmo dia, e horário, no Peru, pela Sul-Americana.

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O Flamengo foi totalmente arrasador no primeiro tempo e definiu sua vitória sobre o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Atuando como visitante, o Rubro-Negro abriu o placar logo aos sete minutos. Arrascaeta tocou para Samuel Lino que passou por Ruam e serviu Pedro para balançar as redes.

Em vantagem, os cariocas não reduziram e conseguiram ampliar aos 30 minutos. Pedro ganhou disputa no alto e Plata recebeu, o equatoriano passou por marcadores do Atlético-MG e finalizou sem chances de defesa para o goleiro Everson.

Antes do intervalo ainda houve tempo para mais um gol do Flamengo. Pedro e Plata iniciaram tabela e Varela cruzou na medida para Arrascaeta completar e fazer o terceiro dos cariocas em Belo Horizonte.

Com a vantagem construída no primeiro tempo, o Flamengo voltou um pouco mais relaxado e permitiu que o Atlético-MG criasse oportunidades. A melhor delas aconteceu aos 19 minutos. Cassierra encontrou Minda, que finalizou para boa defesa de Rossi, a bola ainda tocou na trave, antes de sair.

Porém, com o tempo, o ímpeto do Atlético-MG foi reduzido e o Flamengo ainda conseguiu marcar em mais uma oportunidade. Aos 38 minutos, Pedro apareceu para balançar as redes novamente e dar números finais ao confronto.