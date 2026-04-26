Flamengo vai enfrentar o Atlético-MGDivulgação / Flamengo

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Minas Gerais - Em busca de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, o Flamengo está escalado pelo treinador Leonardo Jardim para encarar o Atlético-MG, em Belo Horizonte, neste domingo, às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.
O Rubro-Negro vai para campo com: Rossi, Guillerme Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.
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O clube carioca está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro com 23 pontos, e uma partida a menos que o líder Palmeiras. O Rubro-Negro tem sete vitórias, dois empate e duas derrotas na Série A.
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Sob o comando de Leonardo Jardim, o Flamengo vive um bom momento na temporada. O Rubro-Negro vem de seis vitórias seguidas, contando Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.
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Flamengo vai enfrentar o Atlético-MG
Flamengo derrotou o Atlético-MG em Belo Horizonte