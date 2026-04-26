Flamengo derrotou o Atlético-MG em Belo Horizonte - Gilvan de Souza / Flamengo

Flamengo derrotou o Atlético-MG em Belo HorizonteGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/04/2026 22:45 | Atualizado 26/04/2026 22:46

Minas Gerais - Autor de um dos gols da vitória elástica do Flamengo sobre o Atlético-MG por 4 a 0, em Belo Horizonte, neste domingo (dia 26), pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Gonzalo Plata exaltou o bom momento do clube carioca que vem de sete vitórias seguidas na temporada.

"Importante o que estamos fazendo, mantendo o ambiente dentro e fora de campo. Estamos nos ajudando a cada jogo, e é importante chegar cada vez mais perto da liderança", afirmou.

Com um primeiro tempo arrasador, o Flamengo confirmou a boa fase na temporada e conseguiu mais uma vitória importante no Campeonato Brasileiro. Com gols de Pedro, duas vezes, Plata e Arrascaeta, sendo três deles no primeiro tempo, o Rubro-Negro goleou o Atlético-MG por 4 a 0, em Belo Horizonte, e emplacou sua sétima vitória seguida na temporada.

Com o resultado, os cariocas chegaram aos 26 pontos e continuam na segunda colocação, com um jogo a menos que o líder Palmeiras, que tem 32. O Flamengo volta aos gramados na próxima quarta-feira (dia 29) contra o Estudiantes, em La Plata, pela Libertadores, às 21h30 (de Brasília). O Atlético-MG enfrenta o Cienciano, no mesmo dia, e horário, no Peru, pela Sul-Americana.