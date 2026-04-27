Plata tem dois gols na Arena MRV e torcedores fizeram montagemReprodução / X

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Rio — Torcedores do Flamengo provocaram o Atlético-MG nas redes sociais após a vitória por 4 a 0 neste domingo (26), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, relembrando o retrospecto positivo de Plata, autor de um dos gols, na Arena MRV. Com o resultado, o Rubro-Negro garantiu a maior vitória do clube no estádio, inaugurado em 2023.
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Torcedores fizeram piada com Atlético-MG - Reprodução / X
Montagem postada por um torcedor com mascotes dos dois clubes - Reprodução / X
Flamengo venceu quatro dos cinco jogos entre as equipes na Arena MRV - Reprodução / X
Torcedores brincam com bom desempenho de Plata contra Atlético-MG - Reprodução / X
Plata tem dois gols na Arena MRV e torcedores fizeram montagem com inteligência artificial - Reprodução / X

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Conta oficial do Flamengo também provoca Atlético-MG

A conta oficial do Rubro-Negro também entrou na brincadeira e postou uma foto de Plata com a legenda: "Pode chamar de Arena Gonzalo Plata", além de uma montagem com um galo, mascote da equipe mineira, caído no chão, na frente de um urubu.

A brincadeira com o equatoriano é porque ele marcou seu segundo gol em cinco jogos da equipe carioca no estádio. O primeiro deles teve um peso histórico, pois aconteceu nos últimos minutos da final da Copa do Brasil 2024, selando o título do time comandado, na época, por Filipe Luís.

Já a imagem com os animais foi uma resposta a uma publicação do próprio Atlético-MG. Antes do jogo, o clube postou uma montagem com uma espécie de briga entre um galo e um urubu, mas com o mascote atleticano em vantagem, por ter uma envergadura maior. O Rubro-Negro retrucou logo depois do apito final.