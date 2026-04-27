Plata tem dois gols na Arena MRV e torcedores fizeram montagem - Reprodução / X

Plata tem dois gols na Arena MRV e torcedores fizeram montagemReprodução / X

Publicado 27/04/2026 07:48

Rio — Torcedores do Flamengo provocaram o Atlético-MG nas redes sociais após a vitória por 4 a 0 neste domingo (26) , pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, relembrando o retrospecto positivo de Plata, autor de um dos gols, na Arena MRV. Com o resultado, o Rubro-Negro garantiu a maior vitória do clube no estádio, inaugurado em 2023.

Conta oficial do Flamengo também provoca Atlético-MG

A conta oficial do Rubro-Negro também entrou na brincadeira e postou uma foto de Plata com a legenda: "Pode chamar de Arena Gonzalo Plata", além de uma montagem com um galo, mascote da equipe mineira, caído no chão, na frente de um urubu.



A brincadeira com o equatoriano é porque ele marcou seu segundo gol em cinco jogos da equipe carioca no estádio. O primeiro deles teve um peso histórico, pois aconteceu nos últimos minutos da final da Copa do Brasil 2024, selando o título do time comandado, na época, por Filipe Luís.