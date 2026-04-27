Plata tem dois gols na Arena MRV e torcedores fizeram montagemReprodução / X
Conta oficial do Flamengo também provoca Atlético-MG
A brincadeira com o equatoriano é porque ele marcou seu segundo gol em cinco jogos da equipe carioca no estádio. O primeiro deles teve um peso histórico, pois aconteceu nos últimos minutos da final da Copa do Brasil 2024, selando o título do time comandado, na época, por Filipe Luís.
Pode chamar de #lancedojogo pic.twitter.com/5HdoG0SWeK— Flamengo (@Flamengo) April 27, 2026
Já a imagem com os animais foi uma resposta a uma publicação do próprio Atlético-MG. Antes do jogo, o clube postou uma montagem com uma espécie de briga entre um galo e um urubu, mas com o mascote atleticano em vantagem, por ter uma envergadura maior. O Rubro-Negro retrucou logo depois do apito final.
https://t.co/2oNeFsQb0g pic.twitter.com/KxEIHU54dy— Flamengo (@Flamengo) April 27, 2026
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