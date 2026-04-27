Samuel Lino comemora gol marcado por Arrascaeta, na Arena MRVGilvan de Souza / Flamengo

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Belo Horizonte - Samuel Lino fez questão de elogiar o trabalho de Leonardo Jardim depois da goleada do Flamengo por 4 a 0 sobre o Atlético-MG, na Arena MRV, no último domingo (26). O atacante, que teve boa atuação - deu duas assistências -, também destacou a força do elenco rubro-negro.
"Ele (Leonardo Jardim) não gosta de encher a nossa cabeça com informações. Tentamos trabalhar em cima das vulnerabilidades do adversário. No dia a dia, no pré-jogo, também é simples. Até porque não tem como fazer muita coisa, são vários jogos seguidos", declarou o jogador. 
"Acho que a união do grupo, a conexão que existe entre os jogadores e tudo que o Leonardo Jardim vem trazendo com a sua experiência ajuda demais no nosso pré-jogo e deixa as coisas mais simples e mais leves", avaliou, em entrevista após o confronto.
Em 2026, Samuel Lino soma quatro gols e oito assistências em 23 jogos pelo Flamengo, sendo 14 como titular. O próximo compromisso será contra o Estudiantes (ARG), quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.