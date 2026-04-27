Samuel Lino comemora gol marcado por Arrascaeta, na Arena MRVGilvan de Souza / Flamengo
Samuel Lino exalta Leonardo Jardim e reforça união dos jogadores no Flamengo
Atacante deu duas assistências na goleada sobre o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro
Samuel Lino exalta Leonardo Jardim e reforça união dos jogadores no Flamengo
Atacante deu duas assistências na goleada sobre o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro
Pedro chega a nove gols em 13 jogos sob comando de Jardim e consolida boa fase
Centroavante marcou duas vezes na goleada sobre o Atlético-MG neste domingo (26)
Memes! Torcedores do Flamengo provocam Atlético-MG nas redes: 'Arena Gonzalo Plata'
Conta oficial do clube também entrou na brincadeira e publicou montagens com alfinetadas ao rival
Leonardo Jardim cita reviravolta de Plata e reforça: 'Sempre soube das qualidades'
Equatoriano fez um dos gols da goleada do Flamengo sobre o Atlético-MG
Plata destaca bom momento do Flamengo: 'Chegar mais perto da liderança'
Rubro-Negro está na segunda colocação no Brasileiro
Flamengo tem primeiro tempo arrasador e goleia o Atlético-MG em Belo Horizonte
Pedro, duas vezes, Plata e Arrascaeta marcaram para os cariocas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.