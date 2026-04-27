Samuel Lino comemora gol marcado por Arrascaeta, na Arena MRV - Gilvan de Souza / Flamengo

Samuel Lino comemora gol marcado por Arrascaeta, na Arena MRVGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/04/2026 10:59

"Ele (Leonardo Jardim) não gosta de encher a nossa cabeça com informações. Tentamos trabalhar em cima das vulnerabilidades do adversário. No dia a dia, no pré-jogo, também é simples. Até porque não tem como fazer muita coisa, são vários jogos seguidos", declarou o jogador.

"Acho que a união do grupo, a conexão que existe entre os jogadores e tudo que o Leonardo Jardim vem trazendo com a sua experiência ajuda demais no nosso pré-jogo e deixa as coisas mais simples e mais leves", avaliou, em entrevista após o confronto.