Pedro comemora um de seus gols contra o Atlético-MG na Arena MRV - Gilvan de Souza / Flamengo

Pedro comemora um de seus gols contra o Atlético-MG na Arena MRVGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/04/2026 08:13





Desde a chegada do treinador, no início de março, Pedro retomou a titularidade. Desde então, o jogador balançou as redes contra Cruzeiro, Botafogo, Independiente Medellín e Vitória, além de dois gols no Fluminense e no próprio Atlético-MG. Após a partida em Belo Horizonte, o jogador comentou sobre a atuação da equipe. Rio — Pedro marcou dois gols na vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG por 4 a 0 neste domingo (26), na Arena MRV, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O centroavante consolida ainda mais o bom momento com Leonardo Jardim: ele chegou a nove gols nas 13 partidas que atuou sob o comando do novo técnico. No mesmo período, o atacante também acumula duas assistências.Desde a chegada do treinador, no início de março, Pedro retomou a titularidade. Desde então, o jogador balançou as redes contra Cruzeiro, Botafogo, Independiente Medellín e Vitória, além de dois gols no Fluminense e no próprio Atlético-MG. Após a partida em Belo Horizonte, o jogador comentou sobre a atuação da equipe.

"Hoje foi um jogo para ser memorável, pela atuação na casa do Atlético-MG, um campo diferente do que a gente está acostumado a jogar, mas a gente impôs nosso ritmo desde o primeiro minuto. Tivemos uma atuação muito boa coletivamente e uma vitória muito boa, que nos dá moral para a próxima partida", disse, em entrevista ao "ge".



Contando o ano inteiro, quando o Flamengo era comandado por Filipe Luís, Pedro tem 15 gols. Ele é o artilheiro do time em 2026.



O Rubro-Negro volta a campo para enfrentar o Estudiantes nesta quarta-feira (29), às 21h30, pela 3ª rodada da Copa Libertadores.