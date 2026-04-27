Contratado junto ao Athletico-PR, ele admitiu que passou por momentos difíceis, especialmente no início, quando foi muito contestado. Entretanto, cresceu de produção ao longo das partidas, ganhou confiança e se tornou titular absoluto, com chances reais de ir à Copa do Mundo pela seleção brasileira.
"Não tenho palavras para descrever o que esse clube me proporcionou. Muita gratidão por tudo que vivi, até os ruins serviram de degrau para crescer como pessoa. Na minha careira, tive que ter uma resiliência muito forte em um momento que estava mal no clube. Com certeza, com a ajuda de muita gente, pessoas até do próprio clube me ajudaram para que eu desse a volta por cima e representar o Flamengo e essa camisa pesada", afirmou à Flamengo TV.
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