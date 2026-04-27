Léo Pereira chegou ao Flamengo em 2020 e atualmente é titular incontestável - Gilvan de Souza / Flamengo

Léo Pereira chegou ao Flamengo em 2020 e atualmente é titular incontestávelGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/04/2026 16:14

completar 300 jogos pelo Flamengo. O zagueiro chegou à expressiva marca na

Léo Pereira é o quarto jogador do atual elenco a. O zagueiro chegou à expressiva marca na goleada por 4 a 0 sobre o Atlético-MG e celebrou a marca.

1, 2, 3... !!! Com a partida de hoje, nosso zagueiro Léo Pereira atinge a marca histórica de 300 JOGOS com o Manto Sagrado do Mengão!



Parabéns, craque! Vamos juntos por muito mais! #lm pic.twitter.com/DuuDYUKup3 — Flamengo (@Flamengo) April 26, 2026

Contratado junto ao Athletico-PR, ele admitiu que passou por momentos difíceis, especialmente no início, quando foi muito contestado. Entretanto, cresceu de produção ao longo das partidas, ganhou confiança e se tornou titular absoluto, com chances reais de ir à Copa do Mundo pela seleção brasileira.



"Não tenho palavras para descrever o que esse clube me proporcionou. Muita gratidão por tudo que vivi, até os ruins serviram de degrau para crescer como pessoa. Na minha careira, tive que ter uma resiliência muito forte em um momento que estava mal no clube. Com certeza, com a ajuda de muita gente, pessoas até do próprio clube me ajudaram para que eu desse a volta por cima e representar o Flamengo e essa camisa pesada", afirmou à Flamengo TV.



Flamengo pensa em renovar com Léo Pereira



E essa marca tem tudo para ser ainda maior. Afinal, Léo Pereira tem contrato até dezembro de 2027 e o Flamengo planeja renovar.



As conversas devem acontecer ainda em 2026 com o objetivo de se resguardar de possível interesse de clubes europeus. Ainda mais se o zagueiro seguir na seleção brasileira.



"Sou muito grato por completar esses 300 jogos. Quero conquistar mais títulos, fazer mais gols, quem sabe chegar aos 350 daqui a pouco”, completou.



Além de Léo Pereira, os três companheiros que já possuem mais de 300 jogos pelo Flamengo são: Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro.