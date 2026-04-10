Contratado para substituir Filipe Luís, Leonardo Jardim soma bons resultados no comando do clube - Gilvan de Souza/Flamengo

Contratado para substituir Filipe Luís, Leonardo Jardim soma bons resultados no comando do clubeGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 10/04/2026 07:00

Rio - Um mês após a estreia de Leonardo Jardim, o Flamengo já sentiu o impacto e vive um novo momento. A vitória sobre o Cusco FC , na quarta-feira (8), na altitude da cidade homônima, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, foi a quinta em oito jogos sob o comando do treinador português e reflete o trabalho realizado até o momento antes do reencontro com o Fluminense.

Leonardo Jardim chegou ao Flamengo com a dura missão de substituir Filipe Luís. O treinador estreou na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, no dia 8 de março, e conquistou o título com apenas três dias de trabalho. Desde então, o técnico implementou o seu estilo de jogo, aos poucos, mas aproveitando a base formada pelo antecessor.

Conhecido por um estilo de jogo mais vertical e equilibrado, Leonardo Jardim tem uma característica de jogo diferente de Filipe Luís, que priorizava a posse de bola no campo ofensivo e um modelo mais propositivo. Já o treinador português prioriza transições rápidas, com marcação por zona em bloco médio. O foco é a proteção da zona central para explorar os contra-ataques.

Apesar das diferenças, o Flamengo se adaptou rapidamente ao jeito de Leonardo Jardim. O impacto, aliás, foi imediato. Desde a chegada do treinador português, o Rubro-Negro é o time com mais gols marcados (14) e mais jogos sem sofrer gols no período (5). Das cinco vitórias, quatro foram sem sofrer gols. A exceção foi contra o Santos, quando saiu atrás no placar e precisou buscar a virada.

Desde a estreia na final do Campeonato Carioca, Leonardo Jardim também fez mudanças pontuais no time titular. O treinador manteve a base no sistema defensivo e fez mais mudanças no ataque. Pedro voltou a ganhar espaço e recuperou a titularidade. Antes, era preterido por Plata e Bruno Henrique, que jogavam improvisados. Nos lados, Samuel Lino retomou a confiança e cresceu após a mudança no comando.



Por outro lado, jogadores antes intocáveis com Filipe Luís perderam espaço. Entre eles, Everton Cebolinha e Gonzalo Plata. O ponta tem contrato até o fim do ano e pretende respirar novos ares. Já o equatoriano, por sua vez, não tem agradado pelo comportamento fora das quatro linhas e ficou insatisfeito por perder a titularidade. Antes utilizado como "falso 9", voltou a jogar na posição de origem com Jardim.

Em meio a isso, Leonardo Jardim ainda tenta encontrar uma maneira de encaixar Lucas Paquetá. Maior contratação da história do futebol brasileiro, o meio-campista disputa posição com Arrascaeta e Carrascal. O treinador já utilizou o camisa 20 jogando centralizado na armação e também um pouco aberto, mas ainda tenta achar uma solução viável para contar com todos os seus principais jogadores no time titular.

Após um mês, Leonardo Jardim se prepara para reencontrar o Fluminense, neste sábado (11), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro é o quarto colocado com 17 pontos, enquanto o Tricolor das Laranjeiras é o terceiro, com 20. Com um jogo a menos, o Mais Querido pode igualar a pontuação do rival e encostar nos líderes.

