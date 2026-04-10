Alex Sandro pode sair do Flamengo no fim da temporada - Gilvan de Souza / Flamengo

Alex Sandro pode sair do Flamengo no fim da temporadaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 10/04/2026 08:12

Rio — O Flamengo está monitorando o mercado em busca de um lateral-esquerdo, em meio à indefinição na posição. O clube procura um reforço para o setor devido à possibilidade de Alex Sandro, que tem contrato até o fim de 2026, sair do Rubro-Negro no final da temporada, de acordo com o "ge".



O jogador de 35 anos já afirmou a pessoas próximas que deve buscar um mercado com calendário menos exigente. Ele tem sofrido com lesões – inclusive, devido a este motivo, não atua desde a partida contra o Corinthians, no último dia 22 de março.

Com os desfalques de Alex Sandro, o único reserva da posição, Ayrton Lucas, foi utilizado como titular nos últimos três jogos e acabou criticado pelas atuações nas partidas contra o Red Bull Bragantino e Santos. Já no jogo com o Cusco, pela Libertadores, ele deu uma assistência para o gol de Bruno Henrique. A oscilação do atleta, no entanto, gera dúvidas internamente.



O Rubro-Negro deve fazer investidas no meio do ano e, caso não consiga um reforço, ao fim da temporada. No ano passado, o clube emprestou o lateral Matías Viña para o River Plate, com opção de compra voluntária que pode se tornar obrigatória dependendo do desempenho da equipe.