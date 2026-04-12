Ponta pode ser novidade de Zubeldía para o clássicoLucas Merçon/Fluminense FC
Serna pode ser novidade de Zubeldía para o ataque no Fla-Flu
Atacante treinou entre titulares no lugar de Savarino e pode começar jogando
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Jemmes destaca carinho recebido pela torcida do Fluminense: 'Ganho bastante presente'
Zagueiro também comentou sobre a honra em herdar a camisa número 3 de Thiago Silva
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O Fla-Flu passou de sábado (11) para domingo (12)
Deco lembra títulos brasileiros pelo Fluminense e rasga elogios a Muricy e Abel Braga
Ex-meia teve participação decisiva nas campanhas que levaram às conquistas de 2010 e 2012
Fluminense defende retrospecto positivo em clássicos com Zubeldía
Entretanto, na sequência de 12 jogos, Tricolor também sofreu eliminação na Copa do Brasil e vice do Carioca
Cano sofre lesão muscular e vira desfalque no Fluminense
Atacante se machucou na última quinta-feira (9), em treino no CT Carlos Castilho
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