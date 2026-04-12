Ponta pode ser novidade de Zubeldía para o clássico - Lucas Merçon/Fluminense FC

Ponta pode ser novidade de Zubeldía para o clássicoLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 12/04/2026 10:40

Rio - Com um dia a mais de preparação para o Fla-Flu, que seria no sábado (11) e foi adiado para este domingo (12) , o técnico tricolor Luis Zubeldía indicou que usaria força máxima contra o rival, mas, segundo o 'ge', pode começar o clássico com o ponta Kevin Serna no lugar de Savarino, que vinha sendo titular.

A informação do portal é de que Serna treinou no lugar do ponta venezuelano, entre os titulares, durante grande parte da atividade de sábado e pode ganhar nova chance de começar jogando no Fla-Flu. O jogador havia sido escalado entre os 11 inciais nas duas últimas partidas do Brasileirão.

Contra o Corinthians, pela 9ª rodada, Serna iniciou no lugar de Canobbio, que não voltou da Data Fifa 100% fisicamente. Em seguida, contra o Coritiba, o Tricolor das Laranjeiras foi a campo com time misto, pensando na estreia da Libertadores, contra o Deportivo La Guaira, da Venezuela, na última terça-feira (7).

Com Canobbio à disposição, Serna ficou no banco no empate em 0 a 0 com o La Guaira. No Fla-Flu, Zubeldía deve repetir a base da equipe que entrou em campo na Venezuela, deixando como única dúvida a ponta esquerda, disputada por Serna e Savarino.

A provável escalação do Fluminense é: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna (Savarino), Canobbio e John Kennedy.

O Tricolor enfrenta o Flamengo neste domingo (12), às 18h (de Brasília), no Maracanã, em clássico que já começa com polêmica, por conta da mudança de horário, e marca o reencontro dos rivais pouco mais de um mês depois da final do Cariocão. No momento, as equipes estão na 2ª e 5ª colocação, respectivamente.