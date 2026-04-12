Bernal sofreu lesão ligamentar no joelhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Rio — O Fluminense divulgou os relacionados para o jogo contra o Flamengo, que será neste domingo (12), às 18h, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Facundo Bernal retorna ao time após dois meses fora por lesão.

No entanto, o técnico Luis Zubeldía não terá à disposição Cano e Nonato. Soteldo e Igor Rabello também não constam na relação para o clássico.
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Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;
Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignacio, Jemmes, Millán, Renê e Samuel Xavier;
Meio-campistas: Alisson, Facundo Bernal, Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Otávio e Ganso;
Atacantes: Canobbio, Castillo, John Kennedy, Kevin Serna, Savarino e Wesley Natã.