Bernal sofreu lesão ligamentar no joelhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
No entanto, o técnico Luis Zubeldía não terá à disposição Cano e Nonato. Soteldo e Igor Rabello também não constam na relação para o clássico.
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Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignacio, Jemmes, Millán, Renê e Samuel Xavier;
Meio-campistas: Alisson, Facundo Bernal, Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Otávio e Ganso;
Atacantes: Canobbio, Castillo, John Kennedy, Kevin Serna, Savarino e Wesley Natã.
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