Fred se reuniu com a comissão técnica de Zubeldía após treino no Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Fred se reuniu com a comissão técnica de Zubeldía após treino no FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 26/04/2026 13:04



Fluminense contou com uma visita especial de Fred no treino de sábado (25), no CT Carlos Castilho. O ídolo tricolor foi acompanhar o trabalho e a metodologia do clube e de Luis Zubeldía para apresentar uma análise sobre o trabalho que acompanhou e tem como inspiração.

Afinal, Fred está no início da carreira como técnico e ainda busca mais conhecimento. Após obter a licença PRO da CBF Academy, o que permite comandar times profissionais, o ex-atacante iniciou novo curso, agora da Uefa.



“Que bom rever os amigos com quem eu convivi quase metade da minha vida. Vivemos momentos maravilhosos. E agora nos reencontramos por um motivo diferente. Estou no meu curso de treinador da Uefa e tinha que escolher um modelo que me agrade e me atraia. E escolhi o modelo do Fluminense, do Zubeldía. Bati um papo com ele, muito simpático. Agradeço a ele pela oportunidade de receber quase uma aula dele e de sua comissão técnica”, disse Fred.



Esse passo é muito importante caso, no futuro, ele queira comandar uma equipe europeia.



“Vou escrever um pouco para o curso sobre o Fluminense, a metodologia, as características e modelo de jogo do time. Estou acompanhando todos os jogos e é um modelo que me agrada bastante, o time tem jogado bem, está brigando na ponta de todas as competições com chances de ganhar. É o que eu torço e espero que aconteça", disse Fred.



"Essas horas com a comissão e com a diretoria, falando e estudando sobre futebol, foram maravilhosas. Captei muita coisa e agradeço a todos por terem aberto as portas para mim”, completou.



Mas, por enquanto, prefere passos menores neste início na nova carreira. Fred já comandou a equipe sub-17 do Fortaleza, onde conquistou o título da da Supercopa Capital Sub-17, em dezembro. Atualmente, está com o sub-20 do clube cearense, chegando até a enfrentar o Fluminense.



Diante da forte relação, o ídolo da torcida deve ter uma caminho natural de trabalhar na base do Tricolor em algum momento.