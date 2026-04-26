Rio - O Fluminense suou mais que o necessário, mas voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor desperdiçou diversas oportunidades, levou um susto da Chapecoense, mas contou com a estrela de John Kennedy, que voltou a entrar no segundo tempo, e foi decisivo para a vitória por 2 a 1, no Maracanã. Savarino fez o outro gol do Tricolor e Ênio descontou para os catarinenses.
Com o resultado, o Fluminense chegou aos 26 pontos, e está na terceira colocação, atrás de Flamengo e Palmeiras. O Tricolor volta a jogar contra o Bolívar, em La Paz, na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), pela Libertadores. Já a Chapecoense só volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, na Arena Condá, no próximo domingo (dia 3), às 18h30 (de Brasília).
O Fluminense começou a partida pressionando e criou logo duas chances. Uma com Guilherme Arana e a segunda com Canobbio. Em ambas, o goleiro Anderson apareceu bem para salvar a Chapecoense. Aos 12 minutos, o Tricolor chegou bem novamente com Savarino, mas a finalização foi para fora.
O clube carioca seguia criando chances, mas faltava capricho nas finalizações. Castillo teve duas oportunidades, mas em ambas o argentino parou no goleiro Anderson, que voltou a salvar os catarinenses. Aos 26 minutos, foi a vez de Savarino que novamente obrigou o arqueiro a fazer grande defesa. Bernal também teve uma grande oportunidade dentro da área logo depois.
Com o tempo, o Fluminense manteve a posse de bola, mas a Chapecoense conseguiu acertar um pouco a marcação e as oportunidades reduziram. Os jogadores tricolores foram para os vestiário com vaias dos torcedores no Maracanã.
O Fluminense voltou para o segundo tempo com Soteldo na vaga de Kevin Serna. Aos nove minutos, depois de auxílio do VAR, a arbitragem sinalizou pênalti para o Tricolor em um toque de mão de Eduardo Doma. Na cobrança, Savarino deslocou o goleiro Anderson e finalmente colocou os cariocas em vantagem.
O cenário da partida não se alterou com o gol do Fluminense. O Tricolor continuou com o domínio do jogo, mas pecava bastante nas finalizações e apesar das chances criadas, irritava os torcedores no Maracanã.
Aos 32 minutos, na única chegada no segundo tempo, a Chapecoense chegou ao seu empate. Ênio arriscou de fora da área e acertou um belíssimo chute, sem chances de defesa para Fábio. Zubeldía colocou John Kennedy, Alisson e Ganso em campo depois do gol da Chape. Na primeira bola que pegou, o camisa 9 apareceu para finalizar e recolocar o Fluminense na frente.
