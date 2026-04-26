Fluminense irá encarar a Chapecoense - Divulgação / Fluminense

Fluminense irá encarar a ChapecoenseDivulgação / Fluminense

Publicado 26/04/2026 19:40

Rio - Com o retorno de Jefferson Savarino ao time titular, o Fluminense irá com o melhor que Luis Zubeldía tem no momento para encarar a Chapecoense, nesta domingo (dia 26), no Maracanã, às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

O #TimeDeGuerreiros está escalado para a partida contra a Chapecoense. VAMOS, TRICOLOR! pic.twitter.com/xxUzklGSnA — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 26, 2026

O Tricolor vai a campo com: Fábio, Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Bernal, Hércules e Savarino; Kevin Serna, Agustin Canobbio e Rodrigo Castillo.

O clube carioca não terá novamente Lucho Acosta, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo no último dia 13. Martinelli, que sofre uma contusão na coxa esquerda, também não estará em campo. Nonato e Germán Cano seguem fora.

O Fluminense terá o retorno de Soteldo ao banco de reservas. Além do venezuelano, outros nomes importantes como Paulo Henrique Ganso, John Kennedy e Samuel Xavier ficarão como opções no banco de reserva.