Fluminense irá encarar a ChapecoenseDivulgação / Fluminense
O #TimeDeGuerreiros está escalado para a partida contra a Chapecoense. VAMOS, TRICOLOR! pic.twitter.com/xxUzklGSnA— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 26, 2026
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