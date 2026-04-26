Hulk com a camisa do Atlético-MG em treino - Pedro Souza / Atlético

Hulk com a camisa do Atlético-MG em treinoPedro Souza / Atlético

Publicado 26/04/2026 22:52

Rio - O Fluminense voltou a negociar com o atacante Hulk, de 39 anos, do Atlético-MG. O veterano recebeu uma consulta do Tricolor e por conta disso ficou de fora da partida deste domingo (dia 26), em Belo Horizonte, em que o Flamengo goleou por 4 a 0.

Hulk tem 12 jogos pelo Atlético-MG no Brasileiro se se entrasse em campo não poderia se transferir para outro clube do país. O Galo divulgou a informação em suas redes sociais.

"O atacante Hulk, que já soma 12 partidas disputadas no campeonato, foi retirado da relação do jogo de hoje, após receber uma sondagem de outro clube do futebol brasileiro", disse a nota oficial divulgada pelo Atlético-MG.

No meio da semana, após a vitória sobre o Ceará pela Copa do Brasil, o atacante Hulk voltou a falar em tom de despedida em relação ao Atlético-MG. Ele tem contrato até o fim do ano.

"Quem sabe, pela conversa que tive com quem manda, eu possa sair no meio do ano ou no final. Quem sabe, quando eu sair, eu fale realmente o que precisa ser falado", disse o veterano.

No começo do ano, Hulk esteve bem perto de deixar o Atlético-MG e acertar com o Fluminense. Porém, o Galo acabou não liberando o veterano. O Tricolor acabou buscando a contratação de Rodrigo Castillo, junto ao Lanús, para o setor.