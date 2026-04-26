John Kennedy anotou o segundo gol na vitória do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

John Kennedy anotou o segundo gol na vitória do FluminenseMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 26/04/2026 22:41

Rio - Artilheiro do Fluminense na temporada, John Kennedy, de 23 anos, entrou no segundo tempo para ser decisivo novamente na vitória sobre a Chapecoense por 2 a 1, neste domingo (dia 26), no Maracanã. O camisa 9 destacou a importância do gol decisivo para seu momento individual.

"É sempre importante vencer, ainda mais dentro de casa, pelo que a gente tem como desejo no Campeonato, que é buscar o título. Individualmente fico feliz, pela crescente, dar confiança na temporada. Eu finalizei tentando buscar a parte mais alta, porque ele estava muito bem na partida. Agora é virar a chave e pensar na Libertadores", disse.

O Fluminense suou mais que o necessário, mas voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor desperdiçou diversas oportunidades, levou um susto da Chapecoense, mas contou com a estrela de John Kennedy, que voltou a entrar no segundo tempo, e foi decisivo para a vitória por 2 a 1, no Maracanã. Savarino fez o outro gol do Tricolor e Ênio descontou para os catarinenses.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 26 pontos, e está na terceira colocação, atrás de Flamengo e Palmeiras. O Tricolor volta a jogar contra o Bolívar, em La Paz, na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), pela Libertadores. Já a Chapecoense só volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, na Arena Condá, no próximo domingo (dia 3), às 18h30 (de Brasília).