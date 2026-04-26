John Kennedy anotou o segundo gol na vitória do FluminenseMarcelo Goncalves / Fluminense
John Kennedy celebra gol decisivo contra a Chape: 'Sempre importante'
Atacante, de 23 anos, começou no banco e entrou no fim da partida
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