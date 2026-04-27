Alisson durante o jogo contra a Chapecoense neste domingo (26)Lucas Merçon / Fluminense
No lance, o jogador tabelou com Soteldo na esquerda e encontrou o centroavante livre, invadindo a área, dando o passe para o chute. Foi a primeira participação em gol do jogador desde sua chegada ao Tricolor, em março.
"Jogará de titular ou reserva, gostei dessa troca. Era o momento justo para utilizar esse tipo de jogador no meio. Gosto muito dos atletas que jogam bem em espaços reduzidos, situações adversas, e Alisson é assim. Creio que se juntaram bem no segundo gol, que acabou sendo um golaço", disse.
O Tricolor volta a campo para enfrentar o Bolívar nesta quinta-feira (30), às 19h, na Bolívia, pela 3ª rodada da Copa Libertadores.
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