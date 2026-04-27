Alisson durante o jogo contra a Chapecoense neste domingo (26)Lucas Merçon / Fluminense

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Rio — O meia Alisson foi decisivo na vitória do Fluminense sobre a Chapecoense por 2 a 1, neste domingo (26), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta entrou na partida no lugar de Hércules aos 34 minutos do segundo tempo e deu a assistência para John Kennedy marcar e desempatar o jogo, aos 41 minutos.

No lance, o jogador tabelou com Soteldo na esquerda e encontrou o centroavante livre, invadindo a área, dando o passe para o chute. Foi a primeira participação em gol do jogador desde sua chegada ao Tricolor, em março.
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Alisson também foi titular nos dois últimos jogos antes do confronto com a Chapecoense, contra o Operário e o Santos. Depois do jogo deste domingo, o técnico Luis Zubeldía elogiou o atleta.

"Jogará de titular ou reserva, gostei dessa troca. Era o momento justo para utilizar esse tipo de jogador no meio. Gosto muito dos atletas que jogam bem em espaços reduzidos, situações adversas, e Alisson é assim. Creio que se juntaram bem no segundo gol, que acabou sendo um golaço", disse.

O Tricolor volta a campo para enfrentar o Bolívar nesta quinta-feira (30), às 19h, na Bolívia, pela 3ª rodada da Copa Libertadores.