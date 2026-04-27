Martinelli em ação durante jogo do Fluminense, no MaracanãMarina Garcia / Fluminense F.C.
Confira o comunicado do Fluminense:
Estamos na torcida por uma boa recuperação e um breve retorno, Guerreiro."
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