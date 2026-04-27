Martinelli em ação durante jogo do Fluminense, no Maracanã - Marina Garcia / Fluminense F.C.

Martinelli em ação durante jogo do Fluminense, no MaracanãMarina Garcia / Fluminense F.C.

Publicado 27/04/2026 11:52

Rio - Um dos pilares do Fluminense , Martinelli teve confirmado um edema de grau 3 no músculo retofemoral anterior da coxa esquerda. O volante passou por exames de ressonância no sábado (25) e já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho.

A previsão é de que ele retorne às atividades de campo entre seis a oito semanas.

Martinelli se machucou no empate sem gols com o Operário-PR , fora de casa, pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Na ocasião, levou a pior em dividida com Caio Dantas, atacante adversário, e deixou o gramado de maca, logo aos oito minutos do primeiro tempo.

Confira o comunicado do Fluminense:

"Os exames de ressonância realizados pelo volante Martinelli, no sábado (25/04), detectaram um edema de grau 3 no retofemoral anterior da coxa esquerda. O jogador já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho e tem previsão de retorno às atividades de campo entre seis a oito semanas.



Estamos na torcida por uma boa recuperação e um breve retorno, Guerreiro."