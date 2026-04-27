De pênalti, Savarino abriu o placar para o Fluminense, no Maracanã - Marcelo Gonçalves / Fluminense

De pênalti, Savarino abriu o placar para o Fluminense, no MaracanãMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 27/04/2026 16:05

Rio - Em meio a oscilação e problemas físicos, o Fluminense encontrou um novo protagonista. O meia-atacante Savarino assumiu a responsabilidade e tem comandado as ações do Time de Guerreiros. Pelo quarto jogo consecutivo, o venezuelano teve participação direta em um gol, somando três gols e uma assistência no período.

Savarino marcou na derrota para o Flamengo e nas vitórias sobre o Santos e Chapecoense, ambos pelo Brasileirão. Além disso, o camisa 11 também deu uma assistência no empate com o Independiente Rivadavia, da Argentina, pela Libertadores. O período de evolução acontece justamente após a lesão de Lucho Acosta, então destaque da temporada.

Na vitória sobre a Chapecoense, Savarino foi a principal referência ofensiva do Fluminense. Além do gol de pênalti, o camisa 11 já tinha criado uma chance de perigo no primeiro tempo, quando o goleiro do time catarinense fez uma grande defesa. O venezuelano também foi o líder da partida em passes decisivos (4), de acordo com o "SofaScore".

Contratado em janeiro deste ano, Savarino custou 4,5 milhões de dólares (R$ 23,8 milhões), além do jovem volante Wallace Davi, de 18 anos, em definitivo. O meia-atacante teve uma rápida adaptação e não demorou para conquistar o seu lugar entre os titulares. Ao todo, o camisa 11 soma quatro gols e três assistências em 18 jogos com a camisa do Fluminense.

Com a vitória sobre a Chapecoense, o Fluminense chegou a 26 pontos e segue na terceira colocação, com a mesma pontuação do vice-líder Flamengo. O Palmeiras lidera o Brasileirão com 32. O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), contra o Bolivar, na altitude de La Paz, na Bolívia, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.