Hulk é alvo do Fluminense - Pedro Souza / Atlético-MG

Hulk é alvo do FluminensePedro Souza / Atlético-MG

Publicado 28/04/2026 14:48

Rio — O Fluminense avançou nas negociações com o Atlético-MG para encaminhar a transferência do atacante Hulk. O jogador treinou separado do restante do elenco pelo segundo dia seguido, na manhã desta terça-feira (28), conforme o "ge".



Dirigentes dos dois clubes estiveram em contato constante na segunda-feira (27). O objetivo é fazer um cenário em que a contratação seja sem turbulências - a equipe mineira quer que a despedida do atleta seja como um ídolo. O atacante e o Atlético-MG tiveram conflitos nos últimos meses.

Hulk foi cortado do jogo do Flamengo deste domingo (26) para não completar 13 jogos no Campeonato Brasileiro pelo time mineiro, o que o impossibilitaria de fechar com outro time. A expectativa do Tricolor é fechar o acordo ainda nesta semana, propondo um vínculo que dura até o fim de 2027.



O atacante tem 39 anos e é um dos maiores ídolos da história do clube mineiro, onde joga desde 2021, com 140 gols e 56 assistências em 309 jogos. Com a camisa alvinegra, ele conquistou Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e cinco Campeonatos Mineiros.