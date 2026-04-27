Hulk em treino do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

Hulk em treino do Atlético-MGPedro Souza / Atlético

Publicado 27/04/2026 17:40

Rio - O atacante Hulk, de 39 anos, está mais perto de uma rescisão de contrato com o Atlético-MG. De acordo com informações do portal "GE", a tendência é que as partes se acertem em breve. O Fluminense deverá propor um contrato até o fim de 2027 ao veterano.

Nesta segunda-feira (dia 27), Hulk treinou separado do grupo do Atlético-MG. A delegação do Galo participou da atividade e viajou para Cusco, no Peru, onde o Atlético visita o Cienciano na quarta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

No último domingo (dia 28), Hulk recebeu uma consulta do Fluminense e por conta disso ficou de fora da partida deste domingo (dia 26), em Belo Horizonte, em que o Flamengo goleou por 4 a 0. Hulk tem 12 jogos pelo Atlético-MG no Brasileiro se se entrasse em campo não poderia se transferir para outro clube do país. O Galo divulgou a informação em suas redes sociais.

"O atacante Hulk, que já soma 12 partidas disputadas no campeonato, foi retirado da relação do jogo de hoje, após receber uma sondagem de outro clube do futebol brasileiro", disse a nota oficial divulgada pelo Atlético-MG.

No começo do ano, Hulk esteve bem perto de deixar o Atlético-MG e acertar com o Fluminense. Porém, o Galo acabou não liberando o veterano. O Tricolor acabou buscando a contratação de Rodrigo Castillo, junto ao Lanús, para o setor.