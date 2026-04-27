Hulk está na mira do Flu novamentePedro Souza / Atlético
Sem necessidade nenhuma a contratação do Hulk— (@Estagiario1902) April 27, 2026
Diretoria patética, isso tudo pra não dar 70 milhões no Bouanga ou outro jogador no meio do ano
Diretoria patética
Na minha opinião, o Hulk chega para jogar e fazer gols. Não vem aposentado como muitos dizem. No Atlético nas últimas temporadas, sempre entregou números fortes, com mais de 20 gols.— CAMISA 9 (@camisa_9__) April 27, 2026
É um jogador experiente, competitivo e que sempre almeja conquistas… pic.twitter.com/0DkVJ6mLum
Hulk, Cebolinha e um zagueiro pro meio do ano. Assim dá pra competir— Rattes (@jvrattes) April 27, 2026
Hulk vai ser uma contratação do estilo Douglas Costa e Renato Augusto. Mário tem tara nesses caras que já jogaram muita bola mas entraram em decadência, por isso não sabe encerrar ciclo de ídolos tb. E ainda vai ter gente surpresa quando ele chegar aqui e continuar se arrastando.— Vitor Pereira (@Vitorilha1) April 27, 2026
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