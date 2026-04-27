Hulk está na mira do Flu novamentePedro Souza / Atlético

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Rio - O Fluminense voltou a negociar com o atacante Hulk, de 39 anos, que ficou de fora do jogo contra o Flamengo para não completar 12 jogos no Brasileiro e não poder defender outro clube. Nas redes sociais, os tricolores estão divididos sobre a possível chegada do veterano.