Freytes em ação pelo Fluminense diante da Chapecoense, no Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense FC

Freytes em ação pelo Fluminense diante da Chapecoense, no MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 27/04/2026 14:45

"Não foi um grande problema (receber críticas). Dentro de campo, tento focar no meu trabalho. Às vezes tenho erros, às vezes tenho acertos. Mas isso não me faz mais ou menos jogador. Creio e confio que tem que trabalhar, que o mental tem que estar bem. Acho que a melhor forma é continuar trabalhando", iniciou o defensor.

"Por mais que erre, tem que trabalhar mais. Fui criticado por isso. É bom esquecer rede social. Fui apoiado pelo Zubeldía, pelos companheiros, pela diretoria. Isso me ajudou muito", completou.

O argentino, que recorreu a um profissional, reforçou a importância de ter um suporte: "É difícil. Tive muito apoio na minha casa, no clube. Não é fácil para nenhum jogador ser criticado e vaiado. Creio que o mais importante é trabalhar. Trabalhei muito junto com meu psicólogo, que me ajudou em muitas coisas".