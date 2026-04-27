Freytes em ação pelo Fluminense diante da Chapecoense, no MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC

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Rio - Um dos jogadores mais utilizados por Zubeldía nesta temporada, Freytes revelou como lida com as críticas no Fluminense. O zagueiro, que é constantemente vaiado pelos tricolores nas arquibancadas, comentou a situação após a vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, no último domingo (26), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.
"Não foi um grande problema (receber críticas). Dentro de campo, tento focar no meu trabalho. Às vezes tenho erros, às vezes tenho acertos. Mas isso não me faz mais ou menos jogador. Creio e confio que tem que trabalhar, que o mental tem que estar bem. Acho que a melhor forma é continuar trabalhando", iniciou o defensor.
"Por mais que erre, tem que trabalhar mais. Fui criticado por isso. É bom esquecer rede social. Fui apoiado pelo Zubeldía, pelos companheiros, pela diretoria. Isso me ajudou muito", completou.
O argentino, que recorreu a um profissional, reforçou a importância de ter um suporte: "É difícil. Tive muito apoio na minha casa, no clube. Não é fácil para nenhum jogador ser criticado e vaiado. Creio que o mais importante é trabalhar. Trabalhei muito junto com meu psicólogo, que me ajudou em muitas coisas".
Freytes soma 21 jogos pelo Fluminense neste ano, todos como titular. O próximo compromisso será contra o Bolívar (BOL), quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), a mais de 3.600 metros acima do nível do mar, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.