Freytes em ação pelo Fluminense diante da Chapecoense, no MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC
Freytes revela ajuda de psicólogo por críticas no Fluminense: 'Não é fácil'
Zagueiro abriu o jogo e reforçou a importância de ter uma rede de apoio
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Zagueiro abriu o jogo e reforçou a importância de ter uma rede de apoio
Na mira do Fluminense, Hulk treina separado e terá reunião com diretoria do Atlético-MG
Atacante foi cortado do último jogo do clube mineiro, neste domingo (26)
Martinelli tem lesão confirmada e vira desfalque no Fluminense
Previsão é de que o volante retorne às atividades de campo entre seis a oito semanas
Fluminense repudia caso de racismo e homofobia em jogo do Brasileirão Feminino
Em nota, Tricolor afirmou que situação contra a jogadora Keké, atacante do clube, é 'inaceitável'
Alisson sai do banco, dá passe para gol e é decisivo na vitória do Fluminense
Esta foi a primeira assistência do jogador desde que chegou ao clube
Zubeldía aponta 'domínio absoluto' do Fluminense em vitória magra no Maracanã
Argentino também projetou partida em La Paz pela Libertadores
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