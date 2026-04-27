Soteldo em ação na vitória do Fluminense sobre a Chapecoense, no Maracanã - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Soteldo em ação na vitória do Fluminense sobre a Chapecoense, no MaracanãMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 27/04/2026 15:36

Rio - Soteldo voltou a jogar pelo Fluminense na vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense , no último domingo (26), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante saiu do banco de reservas no intervalo e participou da construção do segundo gol, marcado por John Kennedy. O venezuelano não entrava em campo desde o início de abril por causa de um leve problema muscular.

"Não achei que ia entrar tão rápido. Não tive uma lesão, mas um incômodo na posterior da coxa. Graças a Deus consegui jogar bem e não aconteceu nada. Consegui também ajudar o time, o que foi o mais importante", disse o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube.

O camisa 7 também comemorou o resultado, que deixou o Tricolor com 26 pontos, na terceira posição na tabela. O líder isolado é o Palmeiras, com 32. "Temos que seguir nessa correria para poder disputar o título, isso é o mais importante", avaliou.