Soteldo em ação na vitória do Fluminense sobre a Chapecoense, no MaracanãMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Soteldo celebra retorno no Fluminense e projeta briga pelo título brasileiro
Atacante não entrava em campo desde o início de abril por causa de um leve problema muscular
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