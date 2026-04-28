Estádio das Laranjeiras, do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense F.C.

Estádio das Laranjeiras, do FluminenseMarina Garcia / Fluminense F.C.

Publicado 28/04/2026 16:23

O Fluminense vive situação delicada na Libertadores, com apenas um ponto em dois jogos, e terá uma partida decisiva contra o Bolívar, em La Paz. Para a partida de quinta-fiera (30), às 19h, o clube disponibilizará mais uma vez um telão na quadra lateral da sede de Laranjeiras, com transmissão exclusiva do Paramount+.



Antes do início do jogo e também no intervalo, haverá show de pagode do cantor Sueco. O ingresso custa R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada), mas os sócios do Tricolor não pagam.



Informações sobre o telão em Bolívar x Fluminense



- Sócios têm entrada gratuita e deverão fazer check-in no site fluminense.futebolcard.com. O acesso será via QR Code;



- Ingressos para não-sócios custam R$ 50 inteira e R$ 25 meia-entrada. A venda de ingressos será realizada no site fluminense.futebolcard.com ou no dia do jogo (quinta, 30/04), a partir das 17h, na portaria da sede de Laranjeiras;



- As vendas ocorrerão até o início do segundo tempo ou até quando esgotarem os ingressos, que são limitados e sujeitos a disponibilidade;



- O acesso será pela entrada da Rua Álvaro Chaves, 41. Os portões serão abertos às 17h;



- O cantor Sueco subirá ao palco às 18h. O show acontecerá antes da partida e durante o intervalo.