John Kennedy com máscara em treino - Marcelo Gonçalves/FFC

John Kennedy com máscara em treinoMarcelo Gonçalves/FFC

Publicado 28/04/2026 18:23

Rio - O atacante John Kennedy, de 23 anos, participou do treino do Fluminense utilizando uma máscara, nesta terça-feira (dia 28). O camisa 9 não preocupa, no entanto, para o confronto diante do Bolívar, em La Paz, pela terceira rodada da Libertadores, na próxima quinta-feira.

John Kennedy levou três pontos no nariz ainda no vestiário após a partida entre Fluminense e Chapecoense. A utilização do equipamento vai depender da evolução da lesão do atacante.

O atacante, de 23 anos, é o artilheiro do Fluminense na temporada. No total, ele entrou em campo em 23 jogos, anotou nove gols e deu uma assistência.

Na partida contra a Chapecoense, John Kennedy entrou no fim da partida e apareceu para dar a vitória ao clube carioca. O jogo contra o Bolívar na Libertadores é fundamental para o Tricolor que soma apenas um ponto em dois jogos pela fase de grupos da competição.