José Mourinho tem contrato com o Benfica até meados do ano que vem - Miguel Riopa / AFP

José Mourinho tem contrato com o Benfica até meados do ano que vemMiguel Riopa / AFP

Publicado 28/04/2026 11:17

Espanha - Presidente do Real Madrid, Florentino Pérez tem José Mourinho como favorito para substituir Álvaro Arbeloa na próxima temporada. A volta do técnico não é unânime dentro do clube, mas o mandatário será o responsável pela definição. As informações são do portal 'The Athletic', que pertence ao jornal 'New York Times.

Longe do líder Barcelona no Campeonato Espanhol - 11 pontos de distância - e fora da Liga dos Campeões, os Merengues podem não conquistar nenhum título em 2025/26.

Assim, deve haver uma reformulação e o português é forte candidato a assumir o time. Ele tem contrato com o Benfica por mais um ano, mas há uma brecha que pode facilitar a negociação: uma "janela" de dez dias ao fim da temporada que permite a saída sem custos do treinador.

José Mourinho treinou o Real Madrid entre 2010 e 2013 e levantou três troféus. Depois de deixar o clube, passou por Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe e, agora, Benfica.