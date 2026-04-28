Lucas Piton tenta recuperar espaço no VascoDikran Sahagian/Vasco
Lucas Piton aproveita má fase de Cuiabano para recuperar espaço no Vasco
Garçom do time na última temporada, lateral ainda não deslanchou em 2026
Lucas Piton aproveita má fase de Cuiabano para recuperar espaço no Vasco
Garçom do time na última temporada, lateral ainda não deslanchou em 2026
Thiago Mendes e Cuiabano não treinam, e devem desfalcar Vasco na Sul-Americana
Jogadores também viraram dúvida para o clássico com o Flamengo, no domingo (3)
Vasco monitora mercado e define prioridades para próxima janela
Diretoria busca jogadores para o ataque, meio-campo e defesa
Corinthians é denunciado no STJD e pode ser punido por provocar o Vasco
Clube pode ser punido por provocação no telão e outros incidentes
Vasco avança em negociação com a SportingBet e busca valores do 'primeiro escalão'
Casa de apostas tem acordo com o Palmeiras que pode chegar a R$ 170 milhões anuais
Thiago Mendes pode pegar gancho de seis jogos por crítica a árbitro em derrota para o Corinthians
Volante, de 34 anos, é um dos destaques do Vasco
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.