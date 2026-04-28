Lucas Piton tenta recuperar espaço no Vasco - Dikran Sahagian/Vasco

Lucas Piton tenta recuperar espaço no VascoDikran Sahagian/Vasco

Publicado 28/04/2026 20:30 | Atualizado 28/04/2026 20:34

Rio - Um dos pilares do Vasco nas últimas temporadas, Lucas Piton ainda não conseguiu deslanchar em 2026. Em meio ao interesse do exterior, o lateral-esquerdo vive um período de incerteza no Cruz-Maltino e tenta recuperar o bom futebol. A má fase do concorrente Cuiabano é a brecha que o jogador precisava para dar a volta por cima no Gigante da Colina.

Em 11 jogos desde a chegada de Renato Gaúcho, Lucas Piton jogou seis vezes e foi titular em apenas três. Já em outras cinco ocasiões, não entrou em campo. Após ficar fora das vitórias sobre São Paulo e Paysandu, o lateral-esquerdo voltou a ser utilizado na derrota para o Corinthians, quando entrou no intervalo no lugar de Cuiabano, que sentiu um problema muscular.

Além da queda de desempenho de Cuiabano, o problema físico pode ser a brecha que Lucas Piton esperava para recuperar espaço e deslanchar mostrar serviço para o técnico Renato Gaúcho. O concorrente, aliás, não treinou nesta terça-feira (28), no CT Moacyr Barbosa , e virou dúvida para o jogo contra o Olimpia, do Paraguai, na quinta (30), às 19h (de Brasília), em São Januário, pela Sul-Americana.

Contratado em 2023, Lucas Piton se tornou um dos pilares do Vasco nas últimas temporadas e se destacou por sua característica ofensiva. Na última temporada, deu 11 assistências e marcou um gol em 55 jogos. Em 2026, perdeu espaço por causa da queda desempenho desde a reta final do ano passado. Ao todo, soma apenas 18 jogos neste ano.