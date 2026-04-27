Thiago Mendes em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O volante Thiago Mendes, de 34 anos, pode receber um gancho do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelas críticas feitas ao árbitro Davi de Oliveira Lacerda na derrota do Vasco por 1 a 0 para o Corinthians, em São Paulo. As informações são do canal "Atenção Vascaínos".
LEIA MAIS: Vasco entra em 'semana decisiva' por um novo patrocínio máster
O veterano, que recebeu uma entrada de André, no primeiro tempo, que resultou na expulsão do jogador do Corinthians, disse que a arbitragem estava apitando em "favor" do clube paulista.
LEIA MAIS: Thiago Mendes vira preocupação para o Vasco após entrada dura: 'Desleal'
O procurador Roberto Maldonado do tribunal teria encaminhado uma denúncia para a CBF por conta da declaração do volante. O julgamento poderá acontecer nesta quinta-feira (dia 30) e receber uma suspensão que o tire do clássico contra o Flamengo.
LEIA MAIS: Renato Gaúcho afirma que fez o possível em derrota do Vasco
Thiago Mendes pode ser suspenso por até 6 jogos. O artigo é o mesmo que indiciou Hugo Souza, do Corinthians, que declarou recentemente que o árbitro havia apitado para o Palmeiras. Hugo pegou pena mínima e cumpriu contra o Vasco.
fotogaleria
Thiago Mendes em treino do Vasco
Thiago Mendes pode pegar suspensão