Thiago Mendes em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Thiago Mendes em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 27/04/2026 15:20

Rio - O volante Thiago Mendes, de 34 anos, pode receber um gancho do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelas críticas feitas ao árbitro Davi de Oliveira Lacerda na derrota do Vasco por 1 a 0 para o Corinthians, em São Paulo. As informações são do canal "Atenção Vascaínos".

O veterano, que recebeu uma entrada de André, no primeiro tempo, que resultou na expulsão do jogador do Corinthians, disse que a arbitragem estava apitando em "favor" do clube paulista.

O procurador Roberto Maldonado do tribunal teria encaminhado uma denúncia para a CBF por conta da declaração do volante. O julgamento poderá acontecer nesta quinta-feira (dia 30) e receber uma suspensão que o tire do clássico contra o Flamengo.

Thiago Mendes pode ser suspenso por até 6 jogos. O artigo é o mesmo que indiciou Hugo Souza, do Corinthians, que declarou recentemente que o árbitro havia apitado para o Palmeiras. Hugo pegou pena mínima e cumpriu contra o Vasco.