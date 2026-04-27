Presidente do Vasco, Pedrinho - Reprodução / Vasco TV

Presidente do Vasco, Pedrinho Reprodução / Vasco TV

Publicado 27/04/2026 16:46

novo patrocinador máster ganhou um nome de peso nesta segunda-feira (27). Segundo informações do "ge", o Cruz-Maltino intensificou as conversas e está em estágio avançado para fechar com a SportingBet. A empresa de apostas é a mesma que, desde o início de 2025, ocupa o espaço principal do uniforme do Palmeiras.



O clube ultrapassou a marca de 100 dias com o peito da camisa vazio, desde a saída da Betfair no fim do ano passado. A estratégia do presidente Pedrinho e da diretoria foi focar em um parceiro que oferecesse segurança jurídica e valores que colocassem o Vasco na "primeira prateleira" do futebol brasileiro.

Rio - A busca do Vasco por umganhou um nome de peso nesta segunda-feira (27). Segundo informações do "ge", o Cruz-Maltino intensificou as conversas e está em estágio avançado para fechar com a SportingBet. A empresa de apostas é a mesma que, desde o início de 2025, ocupa o espaço principal do uniforme do Palmeiras.O clube ultrapassou a marca de 100 dias com o peito da camisa vazio, desde a saída da Betfair no fim do ano passado. A estratégia do presidente Pedrinho e da diretoria foi focar em um parceiro que oferecesse segurança jurídica e valores que colocassem o Vasco na "primeira prateleira" do futebol brasileiro.

A cúpula vascaína entende que o novo contrato deve seguir o patamar de Palmeiras, Flamengo e Corinthians. O Alviverde, inclusive, assinou com a SportingBet um contrato de três anos que pode chegar a R$ 170 milhões anuais. O acordo dos paulistas prevê R$ 100 milhões fixos, com o restante condicionado a bônus por títulos e metas.



O Vasco vê na SportingBet uma parceira confiável em um setor que enfrenta regulamentações rígidas no Brasil. A solidez da marca, que já possui operação consolidada no país e parcerias com outros grandes clubes, é vista como um trunfo para evitar problemas futuros.