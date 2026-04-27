Pedrinho, atual presidente do VascoLeandro Amorim / Vasco

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Rio - O Vasco entrou em uma semana decisiva por um acerto com um novo patrocinador máster. A diretoria cruz-maltina negocia com uma casa de apostas desde o início de abril e as conversas caminham para selar vínculo até o fim de 2027. As informações são da 'ESPN'.
No entanto, ainda há um entrave nos valores do contrato, mantidos em sigilo. O Gigante da Colina espera receber um montante elevado, como os acordos de Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo.
Por outro lado, a empresa alega que tais negócios foram fechados quando o mercado estava inflacionado.
O Vasco está sem patrocinador máster desde a saída da Betfair, no fim do ano passado. Em janeiro, recusou propostas da 01bet e da EnergiaBet, além de não avançar em conversas com a BYD, fabricante de carros.