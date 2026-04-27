Pedrinho, atual presidente do VascoLeandro Amorim / Vasco
Vasco entra em 'semana decisiva' por um novo patrocínio máster
Cruz-Maltino negocia com uma casa de apostas para estampar a parte principal do uniforme
Corinthians é denunciado no STJD e pode ser punido por provocar o Vasco
Clube pode ser punido por provocação no telão e outros incidentes
Vasco avança em negociação com a SportingBet e busca valores do 'primeiro escalão'
Casa de apostas tem acordo com o Palmeiras que pode chegar a R$ 170 milhões anuais
Thiago Mendes pode pegar gancho de seis jogos por crítica a árbitro em derrota para o Corinthians
Volante, de 34 anos, é um dos destaques do Vasco
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Thiago Mendes vira preocupação para o Vasco após entrada dura: 'Desleal'
Volante critica lance envolvendo André, do Corinthians, e não tem presença confirmada em clássico
Renato Gaúcho afirma que fez o possível em derrota do Vasco: 'Entrar em campo não posso'
Cruz-Maltino teve vantagem numérica contra o Corinthians no segundo tempo
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