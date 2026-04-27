Com um jogador a mais no segundo tempo, o Vasco até tentou pressionar, mas não conseguiu furar a defesa e acabou amargando mais uma derrota longe de São Januário - André Cardoso/ Dia Esportivo/ Estadão Conteúdo

Com um jogador a mais no segundo tempo, o Vasco até tentou pressionar, mas não conseguiu furar a defesa e acabou amargando mais uma derrota longe de São JanuárioAndré Cardoso/ Dia Esportivo/ Estadão Conteúdo

Publicado 27/04/2026 20:11

Rio - O Corinthians foi denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no último domingo (26), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube paulista pode ser punido por três situações ocorridas na partida, de acordo com o "ge".

Logo após o apito final, o Corinthians provocou o Vasco ao exibir no telão da Neo Química Arena a frase "Itaquera virou baile", em alusão a uma música produzida pela torcida vascaína em homenagem ao retorno de Philippe Coutinho. O caso foi enquadrado no artigo 191, com multa prevista entre R$ 100 e R$ 100 mil.

O clube paulista também foi denunciado pela ausência de bolas nos suportes do gol defendido pelo goleiro Kauê no segundo tempo. Além disso, um torcedor, localizado no Setor Oeste, cuspiu na equipe de arbitragem durante a saída de campo. As infrações também podem gerar punições na mesma faixa.

Já do lado do Vasco, o volante Thiago Mendes também pode ser punido . O jogador pode pegar até seis jogos de suspensão pelas críticas ao árbitro Davi de Oliveira Lacerda, ao afirmar que a arbitragem atuou em "favor" do Corinthians. O julgamento pode ocorrer nesta quinta-feira (30), o que pode tirá-lo do clássico contra o Flamengo.

O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), contra o Olimpia, do Paraguai, em São Januário, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Depois, enfrenta o Flamengo, domingo (3), às 16h, no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino é o 10º colocado do campeonato, com 16 pontos.