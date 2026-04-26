Renato Gaúcho lamentou derrota do VascoMatheus Lima / Vasco
Renato Gaúcho afirma que fez o possível em derrota do Vasco: 'Entrar em campo não posso'
Cruz-Maltino teve vantagem numérica contra o Corinthians no segundo tempo
Renato Gaúcho afirma que fez o possível em derrota do Vasco: 'Entrar em campo não posso'
Cruz-Maltino teve vantagem numérica contra o Corinthians no segundo tempo
Thiago Mendes critica arbitragem em derrota para o Corinthians: 'Falta de respeito'
Volante foi pivô de lance que levou jogador do Corinthians a ser expulso
Vasco não aproveita vantagem numérica e acaba derrotado em reencontro com Corinthians e Diniz
Matheus Bidu decidiu para os paulistas no primeiro tempo
Corinthians x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem
Duelo em São Paulo, pelo Brasileirão, será entre o ex-time e o atual do técnico Fernando Diniz
Vasco lidera ranking de viradas e desperdícios de pontos no Brasileirão
Cruz-Maltino conquistou 10 ao reagir a placares adversos, mas deixou escapar 14 após estar em vantagem
Andrés Gómez é sondado por clubes da Alemanha
Vasco prepara estratégia para manter jogador no clube
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.