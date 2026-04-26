Renato Gaúcho lamentou derrota do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho lamentou derrota do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 26/04/2026 19:16

São Paulo - O treinador do Vasco, Renato Gaúcho, lamentou a derrota do clube carioca para o Corinthians por 1 a 0, neste domingo (dia 26), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico afirmou que apesar do tropeço da sua equipe, ele fez o possível como treinador para evitar que o Cruz-Maltino deixasse São Paulo sem nenhum ponto.

"O que eu poderia fazer eu fiz. Se você for ver com quantos atacantes nós terminamos o jogo... Criar, nós criamos muitas jogadas pelo lado, já coloquei bastante gente para atacar a área. Infelizmente a bola muitas vezes passou ali na frente do gol do adversário. E infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol. Eu não estou tirando meu corpo fora, não. Mas o que o treinador poderia fazer hoje, no caso eu, eu fiz. É só você ver quantos atacantes eu tinha lá na frente. Entrar em campo eu também não posso, né. Eu fiz a minha parte, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol de empate", disse.

Questionado sobre Brenner ter começo da partida como titular na vaga de Cláudio Spinelli, que anotou dois gols contra o Paysandu, pela Copa do Brasil, no meio da semana, Renato Gaúcho atribuiu ao fato do brasileiro ser um atleta mais veloz.

"O treinador conhece todos jogadores e suas características. A gente vinha jogar com o Corinthians, em São Paulo, e a gente precisava de velocidade para atacar os espaços. E, infelizmente, o Spinelli não tem velocidade. Não adianta colocar um jogador porque ele fez dois gols se ele não vai se encaixar no plano tático. Eu não invento nada no futebol. Eu tinha três jogadores de velocidade na frente. Você pode questionar que não deu certo, aí é outra história", concluiu.