Atualmente no Corinthians, Fernando Diniz foi demitido do Vasco no fim de fevereiro - Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Atualmente no Corinthians, Fernando Diniz foi demitido do Vasco no fim de fevereiroRodrigo Coca/Agência Corinthians

Publicado 26/04/2026 12:04

O clássico Corinthians x Vasco marca o reencontro de Fernando Diniz com a torcida vascaína, neste domingo (26), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão coloca frente a frente um time que busca sair da zona de rebaixamento com outro que quer confirmar a recuperação na competição.



Onde assistir a Corinthians x Vasco



O confronto tem transmissão da TV Globo e do Premiere.



Provável escalação do Timão



Sem vencer desde 19 de fevereiro no Brasileirão, o time de Fernando Diniz entrou na zona de rebaixamento com apenas 12 pontos. Por isso, o duelo em casa é de grande importância para buscar a recuperação.



São duas as dúvidas na escalação. Na lateral direita, Raniele pode ser titular no lugar de Matheuzinho, suspenso, com Pedro Milans correndo por fora. Já no ataque Lingard sai na frente da disputa com Kaio César e Vitinho, já que Memphis Depay segue em recuperação de lesão muscular.



Com isso o Corinthians deve jogar com: Kauê; Raniele (Pedro Milans), Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Jesse Lingard (Kaio César ou Vitinho) e Yuri Alberto.



Como o Cruz-Maltino deve jogar



Do outro lado, o time de Renato Gaúcho se recuperou no Brasileirão com a vitória por 2 a 1, de virada, sobre o São Paulo, na última rodada. Em 10º lugar na tabela, com 16 pontos, o Vasco pode subir um pouco mais e se afastar da zona de rebaixamento.



Com o retorno de Saldívia, que cumpriu suspensão, o time titular estará completo, já que Thiago Mendes está recuperado de dores na coxa esquerda e participou dos últimos treinos.



A provável escalação do Vasco é: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Barros, Thiago Mendes (Hugo Moura); Tchê Tchê; Johan Rojas, Andrés Gómez e Spinelli (David).



A arbitragem da partida



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rafael Traci (SC)

Corinthians x Vasco