Brenner comemora gol pelo Cruz-Maltino

Rio - No Rio de Janeiro há três meses, completos nesta quinta-feira (23), Brenner tem vivido uma experiência praticamente inédita com a torcida do Vasco. Ex-Fluminense e São Paulo, o início da carreira do centroavante de 26 anos foi muito afetado pela pandemia, que fez com que boa parte das suas partidas no Brasil tivessem portões fechados.
"A parte que mais me marcou foi positiva mesmo: o calor da torcida. Todo mundo vindo falar, chamando na rua, mandando mensagem. Antes de jogar fora do Brasil, eu estava jogando com os estádios mais vazios por causa da pandemia. Depois, lá fora, a relação é diferente", disse o atacante, em entrevista ao portal "ge", sobre suas primeiras impressões ao chegar no Vasco.
Por isso, nesta volta ao futebol brasileiro, após sair em 2021 para jogar por Cincinnati (EUA) e Udinese (ITA), Brenner finalmente tem conhecido de perto a relação entre torcida e jogador, tão única no Brasil e tão "marcante" quando se trata dos vascaínos.
"A torcida do Vasco é uma coisa muito marcante. Os vascaínos lotam o estádio sempre, cobram que a gente seja representante deles dentro do campo. O resultado nós nem sempre controlamos, mas a dedicação tem que ser a máxima. A torcida sente isso, apoia de maneira apaixonada e cobra se não percebe a entrega total do time em algum momento", comentou.
Por fim, Brenner abriu o jogo sobre as cobranças da torcida cruz-maltina, já bastante experienciadas por ele nestes primeiros 15 jogos com a camisa do Vasco, muito marcados por momentos de altos e baixos desde sua estreia.
"Cobrança é normal e jamais vou me omitir de qualquer situação, seja numa vitória, fazendo gol, ou num resultado ruim. Existe sempre a outra equipe e não temos como dizer que vamos vencer essa ou aquela partida, mas precisamos garantir que vontade, dedicação e raça não vai faltar", completou o centroavante.