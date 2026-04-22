Técnico do Vasco, Renato Gaúcho, em coletiva de imprensa após jogo contra Paysandu - Reprodução / Vasco TV

Técnico do Vasco, Renato Gaúcho, em coletiva de imprensa após jogo contra PaysanduReprodução / Vasco TV

Publicado 22/04/2026 11:32





"Se pegar todos os clubes do futebol brasileiro, hoje, na prateleira de cima, estão Flamengo e Palmeiras. Vindo um pouco atrás, o Cruzeiro, pela parte financeira. O Flamengo tem muito dinheiro, contrata os melhores jogadores. O Palmeiras está sempre na mesma linha", disse.



Em seguida, Renato deu o seu palpite. "Flamengo e Palmeiras vão decidir o Brasileiro. É uma opinião minha, porque se preparam, têm dinheiro e contratam os melhores jogadores, trazem os jogadores já de fora. O resto vem embaixo, na outra prateleira. Aí, é o querer, a entrega dentro de campo", disparou. Rio — O técnico do Vasco, Renato Gaúcho, afirmou que Flamengo e Palmeiras são os favoritos para conquistarem o Campeonato Brasileiro 2026. Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Paysandu pela Copa do Brasil nesta terça-feira (21) , ao responder sobre intensidade no futebol nacional, o treinador explicou que o Rubro-Negro e a equipe paulista "estão na prateleira de cima"."Se pegar todos os clubes do futebol brasileiro, hoje, na prateleira de cima, estão Flamengo e Palmeiras. Vindo um pouco atrás, o Cruzeiro, pela parte financeira. O Flamengo tem muito dinheiro, contrata os melhores jogadores. O Palmeiras está sempre na mesma linha", disse.Em seguida, Renato deu o seu palpite. "Flamengo e Palmeiras vão decidir o Brasileiro. É uma opinião minha, porque se preparam, têm dinheiro e contratam os melhores jogadores, trazem os jogadores já de fora. O resto vem embaixo, na outra prateleira. Aí, é o querer, a entrega dentro de campo", disparou.

O Flamengo é o 2º lugar do torneio, com 23 pontos, seis atrás do Palmeiras, o primeiro colocado. Já o Vasco ocupa a 10ª posição, com 16 pontos.

O Cruz-Maltino volta a campo para enfrentar o Corinthians neste domingo (26), pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. No mesmo dia, o Rubro-Negro encara o Atlético-MG, em jogo do mesmo torneio.